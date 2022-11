Vliegverkeer Eindhoven plat door mist

Tot zeker dinsdagochtend 11.00 uur is er vanwege dichte mist geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport.

Tot zeker het einde van de ochtend zorgt de mist voor problemen voor alle vertrekkende en aankomende vluchten. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar luchthavens als Maastricht, Weeze en Keulen. Eindhoven Airport raadt reizigers aan via de website de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. Ook op Schiphol zijn door de weersomstandigheden een aantal vluchten vertraagd. ‘In heel Europa is op dit moment mist, dat zorgt voor een domino-effect voor vertragingen’, laat een woordvoerder weten tegenover het ANP. In Rotterdam stonden dinsdagochtend weinig vluchten gepland en blijft de hinder zodoende beperkt.

𝐔𝐢𝐭𝐰𝐢𝐣𝐤𝐞𝐫!



Vanwege de weersomstandigheden boven @EINairport week @wizzair zojuist uit naar Maastricht Aachen Airport.



Onze luchthaven beschikt over een ILS Cat-III systeem, hetgeen betekent dat vliegtuigen bij zéér slecht zicht veilig kunnen landen. pic.twitter.com/nmYxyHmwtK — Maastricht Aachen Airport (@MST_airport) November 29, 2022

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport heeft vaker last van mist. De luchthaven beschikt over een ILS categorie 1-systeem, wat piloten gebruiken om te landen op basis van hun instrumenten. Bij een dergelijk systeem is er 550 meter zicht nodig om te kunnen landen. Op luchthavens als Schiphol, die over een categorie 3 systeem beschikken, is slechts 75 meter zicht nodig om te kunnen landen. Er wordt al langer gekeken naar de mogelijkheid om het ILS systeem van de luchthaven van Eindhoven te upgraden. Inmiddels ligt er een principeakkoord met Defensie waarin staat dat de aanbesteding van een nieuw landingssysteem wordt meegenomen in de aanbesteding voor de komende renovatie. Die staat echter pas gepland voor 2025.