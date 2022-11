Boeing 777 blaast grondmedewerkster weg

Op de luchthaven van Frankfurt am Main vond in september een incident plaats waarbij een grondmedewerkster werd weggeblazen door de stuwkracht van een vliegtuigmotor.

Een Boeing 777 stond begin september na de pushback klaar om richting de startbaan te taxiën. Op het moment dat het toestel gas gaf, bevond een grondmedewerkster zich te dicht bij de motor en werd weggeblazen. De vrouw liep hierdoor lichte verwondingen op. Ook raakten meerdere bagagekarren beschadigd.

Het is een wonder dat de vrouw maar lichte verwondingen op liep. Als een vliegtuig gas geeft kan de snelheid van de stuwkracht uit de motoren een snelheid bereiken van ruim zeshonderd kilometer per uur. Volgens Boeing kan het bij de staartsectie gaan om 480 kilometer per uur en zo’n zestig meter achter het vliegtuig nog steeds om 240 kilometer per uur. Die laatste snelheid komt overheen met een orkaan van categorie 5.

Details

Omdat de grondmedewerkster maar lichtgewond raakte maakt de BFU, De Duitse onderzoeksraad voor ongevallen binnen de luchtvaart, geen verdere details bekend over het incident. Dat de BFU geen preciezere informatie biedt, geeft aan dat het slachtoffer bij de ambulance kon worden behandeld of minder dan 24 uur ter observatie in het ziekenhuis verbleef. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.

Straaljager

Incidenten waarbij grondpersoneel het slachtoffer is van de stuwkracht komen bijna niet voor. Medewerkers worden van te voren ook op de hoogte gesteld van de gevarenzones rond een vliegtuig. Ondanks de voorschriften gaat het soms toch mis. In 2019 werden enkele leden van het Belgische grondpersoneel op vliegbasis Kleine Brogel weggeblazen door een Oekraïnse Sukhoi Su-27. Beide mannen kwamen er ongedeerd vanaf.