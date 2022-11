Croatia Airlines stapt over op Airbus A220

Croatia Airlines vliegt vanaf 2026 uitsluitend met de Airbus A220, aldus een aankondiging afgelopen dinsdag van de luchtvaartmaatschappij. Vijftien nieuwe vliegtuigen moeten de gehele huidige vloot de komende jaren gaan vervangen.

Croatia Airlines zoekt al lang naar nieuwe zuinigere vliegtuigen. In 2015 zette de airline een bestelling voor vier A319’s om in vier A320 Neo’s. Toen het bedrijf, dat al een hele tijd kampt met financiële problemen, door de coronacrisis genoodzaakt was de bestelling te annuleren, stelde Airbus een alternatief voor. Omdat de maatschappij al 8,5 miljoen euro vooruit had betaald en dat anders zou verliezen, bood de fabrikant de optie aan Croatia om A220’s te bestellen.

Het alternatief blijkt een groot succes. In oktober werd bekend dat de A220 ook beter presteert dan de Embraer E2. Croatia tekende daarom een intentieverklaring voor de aankoop van zes A220’s. Daarnaast wil de airline nog eens negen toestellen leasen. In totaal moet de vloot in 2026 uit vijftien machines van dit type bestaan.

Vervangen

De komst van de A220 betekent slecht nieuws voor de huidige vloot van Croatia Airlines die een gemiddelde leeftijd heeft van 18,5 jaar en momenteel bestaat uit vijf Airbus A319’s, twee A320’s en vijf De Havilland Dash 8-400’s. Al deze vliegtuigen moeten de komende jaren plaatsmaken voor de zuinigere A220.