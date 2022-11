Rotterdam-The Hague in het nauw

Rotterdam-The Hague Airport mag in de toekomst het aantal vluchten niet verder laten groeien, zo heeft de gemeente Rotterdam bericht. De gemeente houdt zelfs rekening met krimp. Wethouder Karremans schrijft dat omwonenden nu al veel last ondervinden van de vliegtuigen.

Deze conclusie trekt hij aan de hand van gesprekken met omwonenden en verschillende enquêtes die onder hen zijn gehouden, zo meldt Rotterdam Rijnmond. De stad wil dat de luchthaven stappen onderneemt om de geluidshinder verder terug te dringen. Een mogelijke maatregel die hiertoe zou moeten leiden is het weren van nachtelijke zakenvluchten op de luchthaven.

Geluid is niet het enige waar de omwonenden last van zeggen te hebben. Ze hebben niet alleen te maken met geluidsoverlast, maar maken zich ook zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid door onder andere slaapproblemen en de emissies van de vliegtuigmotoren. De toenemende drukte op de luchthaven, in combinatie met een flinke toename van het verkeer op de wegen in de buurt, zou hieraan ten grondslag liggen.

Politiek getouwtrek

Rotterdam-The Hague Airport zelf beoogt, anders dan de gemeente en omwonenden, juist een toename van het aantal vluchten . Het kabinet neemt hierover in 2024 een besluit. Meerdere partijen in de gemeenteraad willen dat de ruim 220 hectare grond die Rotterdam The Hague Airport nu inneemt voor andere doeleinden wordt ingezet. De partijen, waaronder GroenLinks, geven aan dat het vliegveld voornamelijk bedoeld was voor zakenvluchten. Dat heeft volgens hen heel anders uitgepakt. Transavia en TUI maken grootscheeps gebruik van de luchthaven, die tevens dienst doet als Official Airport van Feyenoord.