Lufthansa haalt vrijdag A380 uit de woestijn

De eerste Airbus A380 die Lufthansa vrijdag ophaalt uit Teruel, Spanje, staat daar sinds het begin van de coronacrisis in opslag.

De Superjumbo met registratie D-AIMK, is de eerste van de vier toestellen die weer worden gereactiveerd. Lufthansa zet ze komende zomer in om haar capaciteit te verhogen. Op vrijdag 2 december vertrekt de machine om elf uur van Teruel naar Frankfurt. In Duitsland krijgt de Airbus een uitgebreide onderhoudsbeurt en wordt verder gereed gemaakt om de diensten weer op te pakken.

Het kost niet niks om een geparkeerde A380 weer uit de mottenballen te halen. Dirk Meyer, momenteel verantwoordelijk voor het 787-onderhoud bij Lufthansa en tot 2020 onderhoudsmanager voor de A380, noemde het proces onlangs ’Een enorm programma’ en heeft daar veel respect voor.

Qantas

Ook Qantas weet er alles van hoeveel werk er in de reactivering zit. De Australische maatschappij parkeerde vanwege de pandemie ook A380’s in de woestijn. Alan Joyce, Qantas-topman, gaf aan dat het ‘4.500 uur of twee maanden mankracht kost om slechts één A380 te reactiveren – en dat allemaal om uit de woestijn naar Los Angeles of een andere onderhoudsfaciliteit te komen’.

Vloot

Lufthansa beschikte voor de coronacrisis over veertien A380’s, waarvan er inmiddels zes zijn verkocht. Of de maatschappij op den duur alle acht resterende superjumbo’s weer in gebruik neemt is nog niet bekend.