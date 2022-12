Rusland investeert flink in krijgsmacht

Rusland heeft bij monde van Sergej Sjojgoe, minister van defensie en vertrouweling van Poetin, laten weten dat het land volgend jaar 1,5 keer meer wil investeren in zijn strijdkrachten ten opzichte van dit jaar. Moskou richt zich in het bijzonder op het nucleaire arsenaal, melden Russische media.

Onderdeel van de plannen zijn onder ander nieuwe raketsystemen, aldus defensieminister Sjojgoe: “Bij het samenstellen van de lijst met grote bouwplannen in 2023 zal speciale aandacht worden besteed aan de bouw in het belang van de strategische nucleaire strijdkrachten.” Ook de Su-34, een van de meest geavanceerde vliegtuigen die de Russische strijdkrachten ter beschikking hebben, is mogelijk iets waar extra geld voor uitgetrokken wordt. Het toestel is in staat kleinere nucleaire wapens te vervoeren en daarmee ligt een verhoogde productie in lijn met het streven de nucleaire infrastructuur te versterken. Moskou had al een verhoging van het budget aangekondigd en het land erkende onlangs een tekort aan wapens en uitrusting voor haar troepen in Oekraïne.

De aangekondigde extra uitgaven betekenen een nieuwe boost voor de Russische defensie-industrie die grotendeels in handen van de staat is. Eerder deze week werd al bekend dat Algerije en Rusland momenteel over de ondertekening van een militair contract ter waarde van 11 miljard dollar onderhandelen. Algerije zou graag een aantal Sukhoi Su-75 ‘Checkmate gevechtsvliegtuig kopen nadat de laatste tijd de spanningen met Marokko zijn toegenomen.