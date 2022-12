Hulp is onderweg voor Groningen Airport Eelde

Een meerderheid in de Provinciale Staten van Groningen steunt het verstrekken van een overbruggingskrediet voor Groningen Airport Eelde, zo meldt RTV Noord.

Diverse partijen in de Provinciale Staten, waaronder de VVD, het CDA, de ChristenUnie en oppositiepartijen als Groninger Belang, de Partij voor het Noorden en BVNL, zijn bereid Eelde te hulp te schieten. De SP en D66 geven aan niet uitsluitend positief te denken over het vliegveld maar stemmen toch in met steun. Coalitiepartij GroenLinks heeft, anders dan de andere partijen, een stuk minder vertrouwen. De partij die bekend staat als een groot criticaster van de luchtvaart, zou de 648.000 euro voor Eelde willen omzetten naar een lening.

Het dossier Eelde

Eerder deze maand werd duidelijk dat Eelde wederom in zwaar weer verkeert. De luchthaven deed opnieuw een beroep op de belanghebbende provincies Groningen en Drenthe. Ook voor 2023 is hulp in de vorm van een bedrag van 2,6 miljoen euro nodig wil de luchthaven blijven draaien. Hiervan zou en 1,6 miljoen euro bekostigd moeten worden door de overheden en één miljoen in de vorm van een lening van DB Oranjewoud, een private aandeelhouder van de luchthaven. De provincie Groningen is bereid het geld op tafel te leggen voor de luchthaven. Volgens IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde, gebeurt dit echter niet zonder voorwaarden: ‘Dit krediet is als overbrugging voor het jaar 2023. Groningen Airport Eelde werkt zelf aan een nieuwe toekomstvisie’, legt hij uit tegenover RTV Noord. ‘Wij hebben als aandeelhouder meegegeven dat de nadruk in deze visie moet liggen op verduurzaming van de luchthaven. Die boodschap was hen overigens al bekend, want Eelde werkt al stevig aan een duurzaam profiel.’