Testvluchten 777X gestopt door motorprobleem

De ontwikkeling van de 777X dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens een testvlucht vertoonde een van de motoren ongewoon gedrag.

Volgens Aviation Weekly heeft Boeing de testvluchten met de 777X opgeschort vanwege een onbekend probleem met de GE9X-motor. Het probleem ontstond waarschijnlijk tijdens een testvlucht op 6 oktober nadat de bemanning hittebelastingstests had uitgevoerd. Boeing gaat nu met motorfabrikant General Electric op zoek naar de oorzaak. Het betreffende onderzoek is voornamelijk gericht op de vraag of het probleem een ​​enkele motor, een productieserie of alle GE9X-motoren betreft.

Tim Clark, Emirates-CEO, verwacht nog steeds dat het toestel in 2025 operationeel zal zijn. Hij zegt wel dat een ernstig motorprobleem het certificeringsproces voor de 777X verder kan vertragen. ‘Op 6 december horen we of het alleen aan een enkele motor ligt of aan het algehele ontwerp’, aldus Clark. Volgens de huidige planning wil Boeing de testvluchten in januari hervatten.

Vertragingen

De productie en ontwikkeling van de 777X wordt al jaren geteisterd door problemen en vertragingen. Zo brak de romp tijdens een stresstest een keer doormidden. Ook verliep de productie van de GE9X-motor niet zonder problemen waardoor de eerste vlucht van het type al vaker is uitgesteld. In eerste instantie zou de levering van de 777X al in 2017 starten. Inmiddels is wel duidelijk dat dit niet voor 2025 gaat gebeuren.