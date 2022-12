Vrouw bijt passagier en wil deur in de lucht openen

Op een Southwest-vlucht van Houston naar Ohio vond zaterdag een opmerkelijk incident plaats, waarbij een passagier een grote bijtwond op liep.

Het cabinepersoneel zag dat Elom Agbegninou achter in het vliegtuig rondhing en naar de deur bleef staren. Toen haar gevraagd werd ‘óf naar het toilet te gaan óf te gaan zitten op haar stoel’, vroeg Agbegninou om uit het raam van de achterdeur te mogen kijken. Het cabinepersoneel gaf daaraan geen gehoor. In plaats van terug te keren naar haar stoel liep de vrouw langs een stewardess en probeerde ze de deur op 11,2 kilometer hoogte te openen.

Al snel werden de plannen van Agbegninou ook onder andere passagiers bekend. Een medereiziger sprong het cabinepersoneel te hulp door de vrouw in bedwang te houden. Zij zette daarop haar tanden in de binnenkant van zijn dij. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat ze bleef bijten totdat de passagier ‘zijn vingers naar haar kaaklijn werkte in een poging haar haar bijtactie te laten beëindigen, wat uiteindelijk lukte’. De passagier slaagde erin de vrouw naar de vliegtuigvloer te worstelen. Na de landing is hij behandeld met een hepatitisinjectie. Ook kreeg hij een antibioticakuur voorgeschreven. In een verklaring van de passagier staat dat hij veel angst en PTSS ervoer en later een hotline voor veteranen belde om zijn angst te bespreken.

Gearresteerd

De actie van Agbegninou dwong de bemanning tot een tussenlanding in Little Rock. Toen de politie haar uit het toestel wilde verwijderen begon ze hard met haar hoofd op de vliegtuigvloer te slaan en zei dat ‘Jezus haar vertelde naar Ohio te reizen en de deur tijdens de vlucht te openen’. Agbegninou reisde alleen, zonder bagage, en had niemand verteld dat ze de vlucht nam. Tegen de autoriteiten verklaarde ze dat ze moeite had met ademen en daarop besloot haar stoel te verlaten, ze werd ‘erg angstig en zou die dingen normaal gesproken niet hebben gedaan’. Agbegninou wordt onder andere beschuldigd van mishandeling.