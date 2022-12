Frontier wil niet meer gebeld worden

De Amerikaanse budgetmaatschappij Frontier Airlines heeft een opvallende keuze gemaakt. Voor vragen is het niet meer mogelijk een telefoontje te plegen met de luchtvaartmaatschappij.

Frontier sloot vorige week haar callcenter omdat het gedrag van reizigers is veranderd, zo meldt CNN. Reizigers die hulp of informatie zoeken moeten nu het gesprek aangaan met een online chatbot. Als alternatief kan er ook contact worden opgenomen met Frontier via sociale media of Whatsapp. ‘We hebben gemerkt dat de meeste klanten liever via digitale kanalen communiceren’, aldus een woordvoerster. De communicatie via digitale kanalen is volgens de maatschappij veel efficiënter. Mochten mensen toch de hotline bellen, dan volgt doorverwijzing naar de chat.

Met deze nieuwe stap lijkt Frontier veel rekening te houden met jongere generaties. Bellen is een van de meest onaangename dingen waar veel jongeren mee te maken kunnen krijgen. Volgens een Europese studie probeert tachtig procent van degenen die tussen begin jaren tachtig en eind jaren negentig zijn geboren, telefoontjes te vermijden. Ze geven de voorkeur aan communicatie via chats en andere digitale kanalen. Wat voor een impact de keuze precies krijgt op oudere mensen die met de maatschappij reizen, is niet bekend.