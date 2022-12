Oorzaak bekend van mysterieuze Cessna-crash

In september stortte een Cessna Citation II neer in de Oostzee na een mysterieuze vlucht vanuit Spanje waarbij alle vier inzittenden om het leven kwamen. De waarschijnlijke oorzaak van het ongeluk is nu bekend gemaakt door de BFU.

De Cessna was onderweg van de Spaanse stad Jerez naar het Duitse Keulen. Aan boord zaten de Duitse zakenman Karl-Peter Griesemann, die het toestel bestuurde, en drie van zijn familieleden. Toen het vliegtuig het Spaanse luchtruim verliet, raakte al het contact met het toestel verloren.

Omdat het vliegtuig vrijwel direct na het verloren contact tot de crash werd geëscorteerd door straaljagers van verschillende luchtmachten, konden de zoekpartijen spoedig de crashlocatie van het vliegtuig vinden. Ongeveer 37 kilometer ten noordwesten van de Letse stad Ventspils vonden ze al snel ‘enkele delen van menselijke resten en verschillende kleine wrakstukken van het vliegtuig’, aldus het tussentijdse rapport van de BFU, de Duitse onderzoeksraad voor ongevallen binnen de luchtvaart. Op de golven waren onder meer een antenne, een zuurstoffles, zitkussens en andere delen van het cabine-interieur van de zakenjet te zien. Het rapport bevestigt nu voor het eerst dat er een probleem was met de cabinedruk aan boord van de Cessna en dat dit waarschijnlijk de aanleiding was voor de crash.

Communicatie

Om 14:57 uur lokale tijd steeg de Duitse ondernemer op vanaf de luchthaven van Jerez. Drie kwartier later meldde de piloot een probleem bij de verkeersleider. ‘Problemen met de airconditioning, eh drukregeling, verzoek om direct een daling in te zetten’, zei Griesemann via de radio. Volgens het rapport moet de sfeer aan boord toen al hectisch zijn geweest: ‘Tijdens dit radiobericht was duidelijk achtergrondgeluid te horen in tegenstelling tot eerdere berichten’. De verkeersleider wilde vervolgens een bevestiging van het verzoek om een daling in te zetten maar daarop werd niet meer gereageerd. Foto’s van straaljagerpiloten tonen de ‘onbekwame piloot op de linkerstoel en zijn ongebruikte zuurstofmasker hangend op zijn plaats in de cockpit’, aldus het rapport.

Fouten

Het bulletin van de BFU suggereert dat Griesemann enkele fundamentele fouten maakte. Zo droeg hij geen zuurstofmasker terwijl dit de eerste handeling moet zijn bij problemen met de cabinedruk. Op deze manier wordt controleverlies door zuurstofgebrek voorkomen. Ook deed de zakenman geen ‘Mayday’-oproep. Bovendien is de directe daling nooit ingezet, wat in dergelijke gevallen wel toegestaan is zonder klaring van de verkeersleiding. De 72-jarige ondernemer had ten tijde van de crash in totaal 1.700 uur aan vliegervaring. Slechts 68 uur hiervan werd besteed aan het Cessna-type dat bij de crash betrokken was.