Piloot krijgt hartaanval na start en overlijdt | Audio

In november vond er een uitzonderlijk incident plaats aan boord een Envoy Air-vlucht. Een van de piloten werd direct na de start vanaf Chicago O’hare Airport getroffen door een hartaanval.

De vlucht, die werd uitgevoerd met een Embraer E175, was op zaterdag 19 november onderweg van Chicago naar Columbus, Ohio. Ongeveer 37 minuten nadat een van de beide vliegers een hartaanval kreeg, landde het toestel, dat voor American Eagle van moedermaatschappij American Airlines vliegt, weer op de luchthaven van herkomst.

Na de landing werd de piloot in kwestie gelijk overgeplaatst in een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij kort na aankomst. ‘Ondanks heldhaftige inspanningen van degenen aan boord en eerstehulpverleners op de grond, stierf onze collega in het ziekenhuis. We zijn diep bedroefd en doen er alles aan om zijn familie en onze collega’s op dit moment te ondersteunen’, zo liet Envoy Air weten in een verklaring. Volgens Ric Wilson, vice-president van Envoy Air’s vluchtoperaties, ging het om een captain in opleiding.

Onbekwaam

De maatschappij gaf evenals The Airline Pilots Association, de vakbond die de piloten van het bedrijf vertegenwoordigt, geen commentaar over de situatie. In een audio-opname van de communicatie tussen de bemanning en luchtverkeersleiders is te horen dat ‘de captain onbekwaam is’. ‘We hebben paramedici nodig’, aldus de copiloot. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration is een onderzoek gestart.

Zeldzaam

Ondanks dat incidenten zoals deze doorgaans erg zeldzaam zijn, is het dit jaar al de tweede keer dat een piloot tijdens het werk overlijdt. In juli overleed een captain van het Indonesische Citilink tijdens een vlucht van Soerabaja naar Makassar.