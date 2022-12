Ryanair en Shell tekenen voor SAF-levering

Ryanair en Shell tekenden donderdag een memorandum van overeenstemming (MoU) voor de levering van ruim 450 miljoen liter Sustainable Aviation Fuel (SAF).

De overeenkomst zorgt ervoor dat Ryanair tussen 2025 en 2030 toegang heeft tot de SAF. Met deze brandstof kan er in die periode tot wel negenhonderdduizend ton aan CO2-emissies worden bespaard. Dat staat gelijk aan ongeveer zeventigduizend vluchten van Dublin naar Milaan. De productie van de SAF vindt plaats door verschillende technologieën en een breed scala aan duurzame grondstoffen te gebruiken. De brandstof wordt aan meer dan tweehonderd Ryanair-basissen in Europa geleverd. De focus ligt wel op de grootste hubs zoals Dublin en Londen Stansted.

De overeenkomst werd donderdagochtend tijdens een Aviation Sustainability Day ondertekend bij het Sustainable Aviation Research Centre in het Trinity College Dublin. De afspraak tussen Shell en Ryanair laat zien dat de partijen toegewijd zijn om samen te werken en te investeren in een duurzamere luchtvaart. Ryanair heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld om in 2030 gebruik te maken van minstens 12,5% SAF en om in 2050 netto-emissievrij te opereren.

Schiphol

De Ierse maatschappij maakt al langer gebruik van SAF. Het bedrijf startte eerder dit jaar een samenwerking met SAF-producent Neste, waarbij ook KLM klant is. Op eenderde van Ryanair-vluchten van en naar Schiphol bestaat de tank voor veertig procent uit de duurzame brandstof.