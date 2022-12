De ‘Orange Pride’ kwam er niet aan te pas toen het Nederlands elftal naar Qatar afreisde voor het WK Voetbal. In plaats daarvan vlogen de Oranjespelers met een privéjet, een Airbus A321neo van La Compagnie. Het opmerkelijkste vliegtuig uit de KLM-vloot heeft haar oranje neus sinds de tijdelijke heropening van de lijndienst tussen Schiphol en Doha nog geen enkele keer laten zien in het land waar het omstreden toernooi plaatsvindt.

De ‘Orange Pride’ was nog geen ‘Orange Pride’ toen zij 24 januari 2008 voor het eerst het luchtruim koos. De machine, KLM’s eerste Boeing 777-300ER, maakte op 13 februari in het gebruikelijke KLM-blauwe kleurenschema haar eerste landing op Schiphol. Koningsdag 2015 luidde voor het als PH-BVA geregistreerde toestel de bijzondere metamorfose in. Die bewuste dag plaatste KLM op social media een foto van een oranje-blauwe Boeing 777, vergezeld van de vraag: ‘Should we colour orange next year?’ Het resulteerde in ruim dertigduizend likes en duizenden positieve reacties. Op 14 juni 2016 kwam de PH-BVA uit hangar 14, de zogenaamde Spuitbaai, tevoorschijn: van voren oranje, van achteren blauw. Het overgangsgebied bestaat uit een mengeling van beide kleuren, terwijl de donkerblauwe band die bij de originele KLM-livery een scheiding vormt tussen het blauwe dak en de grijze buik, is vervangen door het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag.

350 liter verf

Bollenkwekers zullen bij de naam ‘Orange Pride’ ogenblikkelijk denken aan de Zantubeau, een prachtige oranje tulp op een lichtgroene steel die zo’n vijftig centimeter hoog wordt en in april, mei tot bloei komt. Maar in geval van de PH-BVA verwijst de naam naar de Nederlandse wortels van KLM en het oranjegevoel van Nederland. Uiteraard prijkte toen ’s werelds oudste airline honderd jaar bestond, evenals bij alle andere toestellen in de KLM-vloot, een honderdjaarsticker op haar romp.

Op het moment dat de 777 haar bijzondere jas kreeg aangemeten, hing de vlag er nog zodanig bij dat KLM het zich kon permitteren kosten noch moeite te besparen om de lucht een beetje meer oranje te laten kleuren. Omdat het vliegtuig in 2015 nog in de verse verf was gezet, hoefde het niet geheel te worden gespoten. Dat scheelde alweer in de kosten. Dankzij het principe om de verf in meerdere dunne lagen aan te brengen, kon er nog meer worden bespaard. Al met al nam de omspuitklus vier volle dagen (24/7) in beslag, waren er 35 mensen mee in de weer en kostte de metamorfose honderd rollen schilderstape, tweeduizend schuurpads, duizend meter afdekplastic, honderd stofdoeken en 350 liter verf.

Primeur brandstofbesparing

Op 29 maart 2018 stond de PH-BVA met haar vrolijke oranje neus vooraan toen zij als eerste van haar verder geheel blauwe Triple-familie voorzien werd van lichtgewichtspiegels op de toiletten. Voor de bevestiging van deze krasbestendige spiegels is geen aluminium rand meer nodig. De nieuwe spiegels zijn behalve resistent tegen UV-licht ook vijftig procent dunner en vijfentwintig procent lichter dan de oude spiegels. Dat levert per vliegtuig een gewichtsverlies op van vier kilo, wat algauw in een jaarlijkse brandstofbesparing van zo’n duizend liter resulteert. Met 31 Triples in de vloot komt dat uit op jaarlijks 31.000 liter.

Promotie van Nederland

KLM roostert de BVA gewoon in op haar reguliere netwerk, wat dat aangaat wordt er geen enkel verschil gemaakt met haar zusjes. Maar ingeval mogelijk zet de airline deze machine in bij evenementen waar de promotie van Nederland een rol speelt. Zo was de ‘Orange Pride’ in de zomer van 2016 tijdens de Olympische Spelen regelmatig te zien op vluchten van en naar Rio de Janeiro. Als kers op de taart verzorgde het toestel in augustus de medaillevlucht voor alle Nederlandse Olympische helden. Eenmaal aangekomen in Nederland wachtte de speciale vlucht een warm onthaal door twee F16’s van de Koninklijke Luchtmacht.

Vijf jaar later haalde de Triple de Olympische sporters wederom op, nu uit Tokio. Ook werd het vliegtuig begin dit jaar ingezet om de deelnemers aan de Olympische winterspelen op te halen uit Beijing.

Zusje PH-BVS nam de eervolle taak over van de PH-BVA om de topsporters van de Olympische winterspelen 2018 vanuit Seoul terug te vliegen naar hun vaderland. Reden: de BVA kon vanwege onderhoudswerkzaamheden niet worden ingezet.

© Maurits Vink

Privéfeestje

Een enkele keer zorgt de ‘Orange Pride’ ook voor een privéfeestje. Zo maakte een van mijn vriendinnen die als KLM-gezagvoerder tijdens de coronacrisis gebruik maakte van de vrijwillige vertrekregeling VVR, op 15 november 2020 haar allerlaatste landing voor de blauwe maatschappij in de speciaal voor dit moment ingezette BVA.

© Breuno de Kruif

© Breuno de Kruif

© Breuno de Kruif

© Lieneke Koornstra

© Lieneke Koornstra

Op 23 augustus jl. zorgde het vliegtuig voor een privéfeestje van Bea Moedt. Deze blauw-oranje-KLM-fan legde op Hato menig KLM-blauwe Boeing 747 op de gevoelige plaat vast en deed hetzelfde met KLM-evenementen die op Curaçao plaatsvonden. De fotografe en vliegtuigspotter is uitbehandeld voor longkanker en ontvangt in het hospice Arco Cavent tijdens haar laatste levensfase de benodigde zorg. Ze kreeg niet alleen de kans om de ‘Orange Pride’ uitgebreid te fotograferen, ook mocht ze een kijkje nemen in de cockpit. Een van de foto’s die toen zijn gemaakt hangt nu op een prominente plaats in het kantoor van KLM Curaçao, als dank voor alle mooie platen die ze vele jaren schoot.

Bea Moedt © KLM Dutch Carribean

Ver bij haar thuishaven vandaan

Begin 2021 stond het bijzondere vliegtuig lange tijd vanwege motorpech ver bij haar thuishaven vandaan aan de grond. Op 31 december 2020 zou de machine vanuit Shanghai terugvliegen naar haar thuishaven. Omdat zich vier uur na vertrek een technisch mankement met een van de motoren voordeed, besloot de bemanning terug te keren naar Beijing. Omdat daar geen vervangende motor beschikbaar was, moest die met een vrachtvliegtuig van Schiphol naar Beijing worden overgevlogen. Eigen technici konden niet mee omdat die als gevolg van de strenge inreisbeperkingen tien dagen in quarantaine moesten eer ze met de motorwissel konden beginnen. Ergo conclusio, KLM was voor de klus aangewezen op een lokale partner. Ruim vijf weken later stond het toestel, inmiddels voorzien van een nieuwe motor, gepland om op 8 februari weer koers te zetten richting Schiphol. Omdat KLM tijdelijk niet op China vloog, was er via Seoul was een crew ingevlogen naar de Chinese hoofdstad om de BVA terug te brengen naar haar thuishaven. Tijdens de push back verscheen er echter een foutmelding op de rechtermotor. Opnieuw was vertrekken er niet bij. Maar een week later was het dan toch eindelijk zo ver, hè hè!

Andere bijzondere livery’s bij KLM

Behalve de ‘Orange Pride’ zijn momenteel nog vier andere KLM-toestellen uitgedost in een bijzondere livery. KLM’s lidmaatschap van Skyteam vereist dat drie machines uit de vloot (meer dan één procent) vliegt in een Skyteam-kleurenschema. De eer om in de zilvergrijze jas met de donkerblauwe Skyteam-logo’s en de bijpassende donkerblauwe staart rond te vliegen is aan de PH-BVD, een Boeing 777-300ER, de PH-BXO, een 737-900 en de PH-EZX, een Embraer 190-100LR. Daarnaast is er de PH-BKA, een Boeing 787-10 Dreamliner, in de gebruikelijke KLM-blauwe jas maar wel aan weerszijden versierd met een grote 100-jaar-jubileumsticker.

Op de wens van menig luchtvaartfan om enkele machines uit de blauwe vloot vanwege het 100-jaarfeest te voorzien van een retro-livery, zoals British Airways deed om haar dubieuze honderdste verjaardag te vieren, ging KLM niet in. Toen de airline negentig jaar bestond werd de PH-BXA, een Boeing 737-800, wel voorzien van een retrokleurenschema uit de zestiger jaren. Maar liefst negen jaar viel het toestel in deze beschildering te bewonderen. De PH-BQP, een Boeing 777-200ER, moest het heel wat korter doen met de jas die uit Delftsblauwe tegeltjes bestond: na een klein jaar was het alweer over en uit met deze pret.

Vanwege haar 95ste verjaardag werd van alle types longhaulmachines waarmee ‘s werelds oudste luchtvaartmaatschappij op dat moment vloog, één exemplaar versierd met een grote 95-jaarsticker. De PH-KCE, een MD-11, kreeg hem als eerste. Onvergetelijk zijn natuurlijk ook twee MD-11’s, de PH-KCD en KCB, in hun afscheidstenues waarop alle Douglas-types stonden afgedrukt waarmee KLM door de jaren heen vloog. Vooruitlopend op afsluiting van het Fokker-tijdperk sierde een portret van Anthony Fokker enkele maanden de staart van de PH-KZU, een van de laatste vier Fokker 70’s in de blauwe vloot.

In de zeventiger jaren vloog de PH-BUG, een Boeing 747-200, rond met aan de linkerzijde het kleurenschema van KLM en aan de rechterzijde dat van Viasa tijdens een lease van deze Jumbo aan de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij. De KLM-blauwe jas versierd met logo’s van Garuda Indonesia gaf haar een tweetal decennia later een speciaal aanzien. In diezelfde negentiger jaren viel eveneens een DC-10 te spotten die deels in de bekende blauwe KLM-kleuren was gespoten en deels in die van Northwest Airlines. Maar zoals wel uit de registratie van dit toestel blijkt, maakte de N237NW geen deel uit van de blauwe vloot. In diezelfde tijd van leven vormde de zwaan KLM’s boegbeeld. De witte eendvogel werd dan ook op meerdere machines in beeld gebracht, vergezeld van de tekst The world is just a click away.