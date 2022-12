Passagier na vlucht ‘ver van huis’

Een vrouwelijke passagier zat al een aantal uur in een vliegtuig toen ze erachter kwam op de verkeerde vlucht te zitten.

Marijose Gamboa stapte aan boord in Guadalajara (Mexico) in de veronderstelling naar Tuxtla Gutierrez (Mexico) te vliegen, ongeveer 1.371 kilometer verderop. De ellende begon op het vliegveld van vertrek waar ze op aanwijzing van een gate agent naar een andere rij was gestuurd dan die waarin zij oorspronkelijk stond. Haar instapkaart werd tot twee keer toe gecontroleerd.

Eenmaal aan boord van het Volaris-toestel dat naar Seattle zou vliegen, bleek dat er een andere passagier op de door haar geboekte stoel zat. Gomboa dacht nog steeds naar Tuxtla Gutierrez te gaan. Ze kreeg een andere stoel toegewezen. Aan Daily Mail vertelt ze dat een stewardess haar instapkaart controleerde om er zeker van te zijn dat ze goed zat.

A través de Tik Tok, la chiapaneca María José Gamboa denunció de que el pasado 22 de noviembre la empresa Volaris la llevó a Seattle Washington Estados Unidos y su vuelo era de Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. pic.twitter.com/BbPIEZzeVJ — Azucena Uresti (@azucenau) November 28, 2022

Ontdekking tijdens vlucht

Zo’n twee uur voor de landing kreeg Gamboa het formulier van U.S. Customs and Border Protection (CBP) uitgereikt. Ze had geen idee wat dit behelsde en vroeg een stewardess om hulp bij het vertalen van de Engelse tekst. Die stond op haar beurt versteld toen ze hoorde dat Gamboa geen paspoort bij zich had en dacht op een nationale vlucht te zitten. Ze vroeg haar of ze een telefoonnummer kon geven zodat contact opgenomen kon worden met haar familie in Mexico. Toen het toestel eenmaal geland was, werd Gomboa door de CBP ondervraagd. Haar verblijfplaats werd gecheckt waarna de constatering volgde dat ze inderdaad in het verkeerde vliegtuig was gestapt. Ze kreeg te horen dat ze geen strafblad zou krijgen omdat ze zonder paspoort de Verenigde Staten was binnengekomen. Ze had 24 uur om het land te verlaten en terug te keren naar Mexico. Volaris nam de terugvlucht voor haar rekening.

Behalve dat passagiers blijkbaar in het verkeerde vliegtuig kunnen stappen, komt het eveneens voor dat piloten naar de onjuiste bestemming vliegen. Zo realiseerde een cockpitcrew zich tijdens de nadering van Bretagne (Frankrijk) dat ze niet op het juiste vliegveld aanvloog.