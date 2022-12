Hoe kun je het voordeligst business class vliegen?

Normaal gesproken zijn business class-tickets erg prijzig en kan een retourvlucht al gauw duizenden euro’s kosten. Toch komen er regelmatig goede aanbiedingen voorbij. In dit artikel laten we je zien hoe jij tot tachtig procent kunt besparen op een business class-ticket.

Waar vind je die aanbiedingen? Helaas is het niet te zeggen wanneer die aanbiedingen voorbij komen. Soms zijn ze een week beschikbaar. Soms verdwijnen ze weer binnen een paar uur. Het in de gaten houden van deze business class-aanbiedingen kost veel tijd, maar Skip van de Luxury Flight Club doet dit elke dag met veel plezier. Om jou van deze aanbiedingen op de hoogte te houden, is hij een gratis online nieuwsbrief gestart. Als je je aanmeldt ontvang je iedere week meer dan vier business class-deals in je e-mail.

Zelf op zoek gaan? Skip deelt vijf tips voor het vinden van voordelige business class-vluchten!

1. Plan vooruit

Zorg dat je ruim van tevoren weet wanneer je wilt vliegen. Zo heb je meer tijd om op een aanbieding te wachten en kun je de trekker overhalen als er wat leuks voorbijkomt. Bij een last-minute moet je meestal genoegen nemen met een hogere prijs voor je business class-trip.

12 – 6 maanden voor vertrek: goede kans op een aanbieding

6 – 3 maanden voor vertrek: minder kans op een aanbieding

3 – 0 maanden voor vertrek: weinig kans op een aanbieding

2. Zoek vanaf meerdere vertrekpunten

Google Flights is je beste vriend. In 99 procent van de gevallen vind je hier de laagste prijs. Maar het grote voordeel ten opzichte van andere zoekmachines is het gebruiksgemak. Je kunt namelijk eenvoudig meerdere vliegvelden als vertrekpunt selecteren. Zo vind je dus veel meer goede business class-aanbiedingen.

3. Gebruik de explorer-functie

Een andere manier om goedkope business class vluchten te vinden is met de explorer in Google Flights. Als je niet per se naar één bestemming op zoek bent, kan je met de wereldmap eenvoudig het goedkoopste tarief per bestemming zien.

4. Zet een aantal prijsalerts aan

Als je op zoek bent naar een specifieke route, kun je de prijs volgen. Je krijgt dan een update in je e-mail als de prijs verandert.

5. Ontvang gratis business class-aanbiedingen in je mailbox

Heb je geen zin iedere dag op zoek te gaan naar de beste aanbiedingen? Groot gelijk! Word net als 5.300 andere vliegers gratis lid van de Luxury Flight Club. Zo ontvang jij elke week meer dan vier business class-deals in je mailbox, en kun jij de volgende keer business vliegen voor een normale prijs.

Een overzicht van de betere business class-deals

De standaardnieuwsbrief is gratis, maar Gold Members hebben een nog veel betere kans om een goedkope business class-vlucht te boeken. Als Gold Member krijg je alle e-mailalerts namelijk al vier uur voordat de Free Members hun deals ontvangen. Bij elke route staat een link naar Google Flights. Zo kan je gemakkelijk zien of jouw reisdata beschikbaar zijn en kun je via die links meteen je vlucht boeken.

Ook zit er dan meer informatie in je email alerts. Je krijgt antwoorden op vragen als:

Is het mogelijk een gratis stopover te boeken?

Wat is het minimale verblijf van de vlucht?

Kun je een gratis open jaw-ticket boeken?

Welke alliantie biedt de goedkope vluchten aan?

Dit bespaart je weer een hoop extra tijd. Het Gold Membership kost normaal gesproken 99 euro per jaar, maar deze week kun je twintig euro besparen met de kortingscode upinthesky20!