Airbus stellig: ‘Maar het zal gebeuren’

Rusland is een belangrijke leverancier als het gaat om de levering van titanium. Airbus wil daarvan echter minder afhankelijk worden.

Titanium is erg sterk in verhouding tot zijn gewicht. Het wordt voornamelijk gebruikt in vliegtuigmotoren en landingsgestellen van grote vliegtuigen. Hoewel de westerse landen sancties instelden voor Rusland als vergelding voor de oorlog in Oekraïne, hebben zij geprobeerd de boycot op titanium vrij te stellen. Maar Airbus is bezig met de ontkoppeling van Rusland als het gaat om titanium. In de wandelgangen klinkt 2023. ‘Het zal een kwestie van maanden en niet van jaren zijn. Ik kan u geen precieze datum geven. Het is een relatief complex proces met certificering en al het andere waar de luchtvaart om vraagt. Maar het gaat gebeuren’, licht Michael Schoellhorn, Chief executive Airbus Defence & Space, toe bij Reuters zonder 2023 te bevestigen.

Nieuwe leveranciers

Airbus is zich dan ook aan het oriënteren op het gebied van nieuwe leveranciers. Zij zou de hoeveelheid aankopen in de Verenigde Staten en Japan uitbreiden. Desondanks valt het niet mee nieuwe leveranciers te vinden. Certificatie gaat volgens strenge normen en zou jaren kunnen duren. ‘Voorlopig koopt Airbus nog steeds een bepaald percentage Russisch titanium in, maar we zijn duidelijk op weg er onafhankelijk van te worden’, benadrukt Schoellhorn.

Eerdere uitspraken

Het streven staat haaks op eerdere uitspraken van Airbus. In april dit jaar uitte de vliegtuigbouwer haar zorgen over eventuele Russische titaniumsancties. Zij was van mening dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de eigen (Europese) luchtvaartindustrie. De woordvoerder lichtte toentertijd toe dat de export van Russisch titanium Rusland nauwelijks zou schaden, omdat dit maar een klein deel van exportinkomsten zou uitmaken. De helft van de titaniumonderdelen van de vliegtuigbouwer kwam echter uit Rusland.