Amerikanen presenteren nieuwe bommenwerper

Vrijdagnacht beleefde de nieuwe stealth bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht zijn ‘roll out’. Op de locatie van de fabrikant Northrop Grumman in Palmdale (Californië) werd de B-21 Raider onthuld aan pers en publiek. De ceremonie was live te volgen via sociale media.

Het vliegtuig dat vrijdag werd onthuld, is één van de zes toestellen die nu in productie zijn. Deze zes ‘testexemplaren’ komen van dezelfde productielijn als de rest van de bommenwerpers die gebouwd zullen worden. Wanneer de eerste vlucht zal plaatsvinden, is nog niet bekend. De B-21 zal op termijn de B-1 en B-2 bommenwerpers gaan vervangen. Het toestel zal moderner, flexibeler en capabeler moeten zijn dan zijn voorgangers. Naast de moderne stealth-technieken van de B-21, is er nog wel plaats voor de 70-jaar oude B-52. Deze ‘bomb truck’ krijgt nieuwe motoren, waarmee het door kan tot halverwege deze eeuw.

In een persbericht wordt de B-21 Raider omschreven als ‘een belangrijke mijlpaal in de modernisering van de gevechtscapaciteit’. De USAF wil uitkomen op een vloot van ongeveer 100 B-21’s. De geschatte kostprijs per toestel bedraagt 692 miljoen dollar (ruim 650 miljoen euro). Volgens de Amerikaanse luchtmacht zullen de kosten van het programma streng worden gecontroleerd. Door bestaande technologie te gebruiken, moet fabrikant Northrop Grumman de kosten binnen de perken houden.

Stafchef van de Amerikaanse luchtmacht generaal C.Q. Brown zei in het persbericht: “Een digitale benadering die nieuw en anders is dan alles wat we hebben gedaan , dat maakt deel uit van de Raider-spirit. En dus ben ik vandaag erg opgewonden dat we de B-21 Raider naar de toekomst brengen. Het wordt de ruggengraat van onze bommenwerper-vloot.”