SAS stuurt A350 naar opslag

SAS heeft haar eerste Airbus A350 naar de opslag in Tarbes gestuurd. Een tweede toestel zal naar verluidt (snel) volgen.

Air Insight Group zegt tegen Simple Flying dat de rechtbank halverwege september de beëindiging goedkeurde van de leaseovereenkomst betreffende de eerste A350, registratie SE-RSC. Het toestel is eigendom van het leasebedrijf ORIX Aviation (Dublin). Deze week vloog de machine naar de luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrenees, een bekende opslagplaats in de Pyreneeën. De A350 vertrok om 13:30 uur vanuit Stockholm. Na een vlucht van circa drie uur kwam het vliegtuig daar aan. Het was de eerste vlucht voor de SE-RSC sinds lange tijd. De laatste vlucht vond plaats op 5 september vanuit Kopenhagen naar Stockholm. Een week eerder verzorgde het toestel nog een commerciële vlucht vanuit San Francisco.

De A350 van SAS vloog deze week vanuit Stockholm naar Tarbes © Flightradar24.com

Tweede erachter aan?

Volgens Simple Flying zou de SE-RSB de volgende zijn. De machine kwam deze week vanuit Kopenhagen naar Stockholm. Op 1 september voerde de A350 haar laatste commerciële vlucht uit van Shanghai naar de Deense hoofdstad. Ch-aviation stelt dat het vliegtuig eigendom is van SAS. Daardoor wordt gespeculeerd dat de machine wacht op een nieuwe koper. De eerste keer dat SAS met een A350 vloog, was in 2020.

Lastige omstandigheden

De plannen om de vloot in te krimpen zouden naar alle waarschijnlijkheid deel uitmaken van het herstructureringsplan van de luchtvaartmaatschappij. Zij is druk bezig met het herstellen uit de coronacrisis. Daarbij maakte de pilotenstaking van afgelopen zomer het er niet makkelijker op. Begin die maand legde een groot deel vliegers het werk neer, omdat zij het niet eens waren met het plan. SAS vroeg daardoor een Chapter 11-faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten. Twee weken later werd tóch nog een overeenkomst tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden gesloten waardoor de stakingen van de baan gingen. Ondanks dat voelde de luchtvaartmaatschappij de gevolgen van de staking: per dag maakte zij een verlies van negen tot twaalf miljoen euro.