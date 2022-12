Swiss kiest vervanger voor Airbus A340’s

Swiss is dichtbij het plaatsen van een bestelling voor Airbus A350’s om haar vloot van A340’s te vervangen, zo meldt het Duitse aerotelegraph.

De Zwitserse maatschappij is al langer op zoek naar een geschikte vervanging voor haar viermotorige vliegtuigen. De plannen voor vlootvernieuwing werden echter enkele jaren op pauze gezet door de coronacrisis. Naast de Airbus A350 werd ook de Boeing 787 overwogen.

Swiss is een van de weinige Europese luchtvaartmaatschappijen die de A340 nog in dienst heeft. Veel maatschappijen hebben het type de laatste jaren vervangen door nieuwere, tweemotorige machines. Volgens de huidige planning moeten de toestellen, die recent nog zijn vernieuwd, in 2025 volledig zijn uitgefaseerd.

Het is onwaarschijnlijk dat Swiss haar Boeing 777’s, die nog relatief jong zijn, ook zal vervangen door A350’s. Alhoewel de twee types met elkaar concurreren is de 777-300ER significant groter dan de A350-900. Hierdoor zal de widebody-vloot van Swiss in de toekomst gaan bestaan uit A330’s, A350’s en Boeing 777’s.