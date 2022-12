Frankrijk zet streep door aantal korte vluchten

Frankrijk heeft groen licht gekregen van de Europese Commissie voor het verbieden van een aantal korte, binnenlandse vluchten.

Het gaat om een verbod op binnenlandse vluchten op routes die in minder dan 2,5 uur ook per trein kunnen worden afgelegd. In de eerste plaats wordt nu een streep gezet door de vluchten tussen luchthaven Parijs-Orly, Nantes, Lyon en Bordeaux. De komende drie jaar wordt de maatregel geëvalueerd, en als deze succesvol blijkt is het de bedoeling dat er nog meer vluchten verboden worden. Doel van het plan is de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

Met het voorstel werd ruim anderhalf jaar geleden al ingestemd door het Franse parlement. Aangezien het plan op veel verzet stuitte vanuit de luchtvaartsector, zowel op Frans als Europees niveau, besloot de Europese Commissie een onderzoek in te stellen of de maatregel in lijn is met Europese regelgeving. Afgelopen vrijdag keurde de Commissie het plan goed. ‘Dit is een grote stap vooruit en ik ben er trots op dat Frankrijk op dit gebied pioniert’, zei de Franse minister van Transport Clément Beaune in een reactie.