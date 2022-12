Herculessen en parachutisten boven Nederland

Defensie is de komende twee weken geregeld in de lucht boven Nederland en België te zien met twee laagvliegende C-130 Hercules-vliegtuigen, parachutisten en pakketten.

Bij de oefeningen wordt samengewerkt tussen de luchtmacht, het Korps Commandotroepen en de 11 Luchtmobiele Brigade. Boven verschillende aangewezen locaties zullen de Herculessen parachutisten en pakketten droppen. In Nederland gaat het daarbij om plekken als de Marnewaard, de Ginkel en de Regte Heide. Elke ochtend stijgen de toestellen rond 09.00 uur op vanaf vliegbasis Eindhoven voor een vlucht van twee uur. Ook om 13.00 uur en 19.00 uur gaan er trainingsvluchten de lucht in, waarbij er in de avonduren met nachtzichtapparatuur gevlogen wordt.

In verband met onder meer de geluidsoverlast worden de Herculessen in Nederland doorgaans niet laag boven de grond gevlogen. Het is echter wel van groot belang, zo benadrukt Defensie, dat de vaardigheden op peil worden gehouden. Het kan voorkomen dat een toestel ergens niet kan landen om militairen en goederen af te zetten, bijvoorbeeld door dreigingen of een ongeschikte ondergrond. Door laag te vliegen houdt de bemanning in dergelijke gevallen goed zicht en kunnen de militairen en het materieel per parachute veilig worden worden gedropt.