Schiphol koopt stilletjes boeren uit

De Schiphol Group heeft meerdere boeren uitgekocht. Met de uitkoop krijgt het bedrijf extra stikstofruimte voor zowel Lelystad Airport als Schiphol zelf.

Voor Schiphol zou het gaan om een aantal veehouders in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ten behoeve van Lelystad zijn minder dan tien boeren uitgekocht, rond het Naardermeer en op de Veluwe. Net als een aantal andere grote bedrijven zit ook Schiphol mogelijk zwaar in de problemen vanwege de stikstofkrapte. Om de uitstoot beter onder controle te krijgen gaf de onderneming eerder aan dat het alle opties onderzoekt, maar het was niet duidelijk dat er al agrariërs werden uitgekocht. Bij een protest van een aantal boeren op Schiphol eind 2021 gaf financieel directeur Robert Carsouw zelfs aan dat er geen plannen waren om boerenbedrijven in een straal van 25 kilometer rond de luchthaven uit te kopen.

Problematisch is vooral het feit dat Schiphol nog altijd niet over een natuurvergunning beschikt. Om die te verkrijgen heeft het bedrijf meer stikstofruimte nodig. Volgens NRC, dat als eerste over de regeling berichtte, is de uitkoop geregeld via ‘stikstofmakelaars’: bedrijven die bemiddelen tussen boerenbedrijven en partijen die meer stikstofruimte nodig hebben. Het is niet duidelijk hoeveel de uitkoop heeft gekost. In Den Haag zal de uitkoop bovendien met argusogen bekeken worden, daar de overheid een recht op eerste koop wil bedingen. Dat zou de regering in staat stellen een duidelijkere regie te voeren in de stikstofcrisis. Desalniettemin is de handelwijze van Schiphol gewoon conform de regels, zo erkent ook het ministerie van Financiën tegenover het AD.

