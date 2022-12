‘United dichtbij nieuwe grote bestelling’

United Airlines nadert een grote deal met Boeing voor de aanschaf van tientallen nieuwe 787 Dreamliners, zo meldt Reuters.

Om hoeveel toestellen de bestelling exact gaat is nog niet duidelijk. Wel zou de order ‘omvangrijk’ zijn en mogelijk deze maand al officieel worden aangekondigd. In oktober werd al duidelijk dat United vergaande gesprekken voerde met Boeing en Airbus, en dat de maatschappij daarbij keek naar zowel de 787, waarvan het er eind dit jaar al een kleine zeventig heeft, als de A350.

United lijkt de voorkeur nu te geven aan de Dreamliner, ondanks de problemen in het productieproces van het type waarmee Boeing de afgelopen jaren kampte. De romp van de 787’s bevatte enkele constructiefouten, waardoor ongevulde gaten werden aangetroffen op de plekken waar verschillende modules van de romp aan elkaar bevestigd werden. Ook waren de kwaliteitscontroles niet op orde. Door de problemen mocht er op last van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit bijna twee jaar lang geen enkele Dreamliner geleverd worden. De eerste keer dat de leveringen van het vliegtuig werden stilgelegd was in 2020. De leveringen werden deze zomer hervat.

Lees ook: United nadert grote widebody-bestelling