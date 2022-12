De laatste 747 rolt uit de fabriek

De allerlaatste Boeing 747 heeft de fabriekshal van Boeing in Everett verlaten. De Queen of the Skies wordt niet langer geproduceerd. De laatste 747, een 747-8F, zal in januari worden overgedragen aan Atlas Air.

Het is een succesverhaal dat al meer dan vijftig jaar duurt, maar het einde van de productie is nu een feit: de allerlaatste 747 heeft de fabriekshal verlaten. Het toestel dat de registratie N863GT krijgt is evenals het een-na-laatste exemplaar van de Jumbo Jet, eigendom van Atlas Air, maar opereert na de levering onder een chartercontract van de Zwiterse logistieke groep Kuehne + Nagel. Het bedrijf kondigde aan dit vliegtuig de naam Empower te geven. Eerder nam het bedrijf al de “Inspire” in dienst. Yngve Ruud, lid van de raad van bestuur van Kuehne+Nagel, verantwoordelijk voor de afdeling Air Logistics, lichtte toen toe: ‘Het is een heel bijzonder moment voor ons om de Kuehne+Nagel 747-8F “Inspire” te zien opstijgen. Samen met de allerlaatste 747-8F die we “Empower” noemen.’

There she goes!



The last 747 has left our Everett factory ahead of delivery to Atlas Air in early 2023. #QueenOfTheSkies



Photos: Boeing/Paul Weatherman — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) December 7, 2022

Vertraagde laatste oplevering

De dubbeldekker zou oorspronkelijk in 2022 worden afgeleverd, maar begin november maakte Atlas Air bekend dat de datum werd verschoven naar het eerste kwartaal van 2023. Na bijna 54 jaar sinds de eerste vlucht van de Jumbo Jet in februari 1969, komt de productie ten eind. De fabrikant heeft dan in totaal 1573 exemplaren van de machine gebouwd. De laatste vijf jaar focuste Boeing alleen nog op het vervaardigen van de vrachtvariant. In 2017 vond de aflevering van de laatste 747 in passagiersuitvoering plaats.

The first roll out and the last, 1968-2022.



📷 Boeing & Boeing/Paul Weatherman — Flightradar24 (@flightradar24) December 7, 2022

