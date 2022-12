Duitse F-35’s? De Bundestag kiest nog dit jaar

Het Duitse parlement hakt half december de knoop door over het al dan niet aanschaffen van de F-35 straaljager, zo meldde de Duitse minister van defensie Christine Lambrecht.

Lambrecht deelde het nieuws met verslaggevers tijdens een bezoek aan de stad Simmern in het westen van de Bondsrepubliek: “We zullen een enorm project bespreken tijdens de volgende zitting van de (parlementaire) begrotingscommissie op 14 december, de F-35.” In totaal gaat het over een begroot bedrag van zo’n 10 miljard euro. Duitsland wil 35 toestellen kopen, inclusief raketten en andere wapens en uitrusting. De eerste acht vliegtuigen zouden volgens de plannen in 2026 moeten worden geleverd.

De grote uitgave waarover moet worden besloten is de eerste in een toekomstige reeks grote projecten waarvoor Duitsland het speciale fonds van honderd miljard euro zal aanboren. Bondskanselier Olaf Scholz kondigde het fonds aan tijdens een grote beleidswijziging enkele dagen na de Russische invasie van Oekraïne in februari. Het doel hierachter was het op peil brengen van het materieel, het personeelsbestand en de financiën van de Bundeswehr na decennia van slijtage sinds het einde van de Koude Oorlog. De F-35 is bedoeld om de verouderde Panavia Tornado te vervangen die sinds de jaren tachtig in gebruik is. Tussen 2025 en 2030 moeten de straaljagers uitgefaseerd worden.

Kernwapentaak

In verschillende landen zijn, hoewel dit niet officieel wordt bevestigd­­­­, Amerikaanse kernwapens gestationeerd, in het kader van de nuclear sharing strategy van de NAVO. Die kernwapens vallen onder het beheer van de Verenigde Staten en niet van het ‘gastland’. Wel wordt het gastland betrokken bij de planning voor de inzet van de wapens en beschikt het over middelen om die wapens af te werpen. Amerikaanse kernwapens waren in 2009 (vermoedelijk) gestationeerd in België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. De Tornado is op dit moment het enige Duitse toestel dat deze atoombommen kan vervoeren. De F-35 is ook in staat dit te doen en vanuit dit oogpunt is dit dus een logische opvolger.

Frankrijk

Het besluit van Berlijn voor de F-35 te kiezen, wat in maart werd aangekondigd maar nog definitieve goedkeuring door het parlement behoeft, is minder positief voor Frankrijk. Parijs vreest dat de deal de ontwikkeling van een gezamenlijk Frans-Duits toestel ondermijnt. Dit gebeurt allemaal terwijl de relatie tussen Duitsland en Frankrijk al een tijdje verslechtert. Zo cancelde de Franse president Macron recentelijk ook een reguliere bijeenkomst van Franse en Duitse ministers.