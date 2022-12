Flydubai breidt uit in Rusland

Flydubai, na Emirates de grootste luchtvaartmaatschappij van Dubai, breidt haar netwerk uit in Rusland. Met een nieuwe route naar Sint Petersburg hoopt het bedrijf meer Russische toeristen te kunnen trekken.

Airlines uit het Midden-Oosten zien door de westerse sancties nieuwe kansen ontstaan in Rusland. Omdat toeristen uit dit land niet naar Europa of Noord-Amerika kunnen reizen, is Azië momenteel de voornaamste vakantiebestemming voor Russen.

Wizz Air Abu Dhabi wilde enkele maanden geleden al een route openen naar Rusland. Vanwege sterke westerse kritiek kwam dat er echter niet van. Overige maatschappijen in de golfregio behielden hun vluchten naar Rusland of verhoogden de frequentie juist.

Ook het Russische Aeroflot herstartte routes naar Azië nu zij niet meer naar het westen kan vliegen. Terwijl het reizen naar landen als Cuba of Mexico nog wel is toegestaan voor Russen, blijkt dat in praktijk vaak niet haalbaar. Door de sluiting van het Europese en Noord-Amerikaanse luchtruim moet op dergelijke routes ver worden omgevlogen.