Kamer hekelt actie Schiphol

De Tweede Kamer heeft twee voorstellen aangenomen die het uitkopen van boeren voor extra stikstofruimte voor de infrastructuur (lees: Schiphol) moeten dwarsbomen. De Kamer is ontevreden over het handelen van ’s lands grootste luchthaven rondom het opkopen van stikstofruimte.

Schiphol is hard bezig stikstofrechten op te kopen en dit bevalt een brede groep Kamerleden absoluut niet. Schiphol beschikt nog altijd niet over een natuurvergunning. Om die alsnog te verkrijgen heeft het bedrijf meer stikstofruimte nodig. De luchthaven probeert die nu te verwerven door boeren uit te kopen. “Er moet een einde komen aan de wildwestpraktijken’’, zegt Derk Boswijk (CDA) tegenover het Algemeen Dagblad (AD). De christendemocraat ziet met lede ogen aan dat boeren worstelen met de stikstofwetgeving terwijl de luchthaven eenvoudigweg in de buidel lijkt te tasten en er zodoende doorheen laveert. Maar niet alleen het CDA ziet dit zo. Van links tot rechts zorgt het handelen van Schiphol voor ergernis. De woningbouw, de natuur én zogeheten PAS-melders kunnen rekenen op meer sympathie.

PAS-melders vs. Schiphol

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was een programma van de Nederlandse overheid dat werd gebruikt ter bescherming van natuurgebieden van het Europese Natura 2000-programma. Onder de PAS vielen bedrijven die geen vergunning hoefden aan te vragen omdat hun uitstoot beperkt was en derhalve konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting. In 2019 werd deze optie echter verworpen door een uitspraak van de Raad van State. Veel Kamerleden zijn van mening dat de natuur én de vroegere PAS-melders, waaronder dus boeren, voorrang hebben op bijvoorbeeld Schiphol en de aanleg van nieuwe snelwegen. Duidelijk is nu dat niet alleen de bekende luchtvaartsceptische parlementariërs, zoals die van Groen Links, de luchthaven nu kritisch volgen. De VVD is bijvoorbeeld niet tegen onderlinge overeenkomsten tussen Schiphol en agrariërs maar wil wel graag weten binnen welke kaders dit gebeurt. De partijgenoot van stikstofminister Van der Wal erkent ook de ergernis van de boeren: “Als je veehouder bent en je hoort al drie jaar dat je wordt geholpen, en je hoort nu dat er stikstofruimte wordt opgekocht door Schiphol, dan denk je: hoe dan? Ik begrijp dat ook niet.”

