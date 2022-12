Nieuw-Zeeland: vliegtuigbrandstof op rantsoen

Een verontreinigde levering zorgde ervoor dat Nieuw-Zeeland gedwongen is vliegtuigbrandstof te rantsoeneren.

Het land ontvangt naar verwachting pas volgende week een volgende levering en zoekt nu naar een oplossing om de verstoringen in de aanloop naar de feestdagen tot een minimum te beperken. De eigen raffinaderij in Marsden Point stopte in april met het produceren van brandstof. Sindsdien is Nieuw-Zeeland volledig afhankelijk van geïmporteerde vliegtuigbrandstof. Zodoende is de faciliteit nu uitsluitend in gebruik voor het afhandelen van geïmporteerde brandstof en worden er controles uitgevoerd voordat de kerosine wordt doorgestuurd naar de luchthavens. Een van de zendingen bleek onlangs verontreinigd te zijn en omdat Marsden Point niet langer over raffinaderijcapaciteiten beschikte kon het de brandstof niet bewerken, wat het gebruik ervan misschien toch mogelijk had gemaakt.

Helaas voor de betrokken partijen duurt het nog wel even voordat de Nieuw-Zeelanders een nieuwe partij brandstof binnenkrijgen. Het Nieuw-Zeelandse Stuff merkt op dat de volgende zending pas op 12 december aankomt.