Nog een vermeende drone-aanval door Oekraïne

Daags nadat gebleken is dat Oekraïne ook doelen ver in Rusland kan raken, is een derde vliegveld aangevallen. De aanval lijkt te zijn uitgevoerd met een Oekraïense drone.

Ambtenaren in de Russische stad Koersk, ongeveer negentig kilometer ten noorden van de grens met Oekraïne, hebben beelden vrijgegeven van zwarte rook boven een vliegveld na de laatste aanval op dinsdag. De gouverneur zei dat een olieopslagtank in vlammen was opgegaan, maar dat er geen slachtoffers waren. Maandag meldde Rusland dat het honderden kilometers van Oekraïne was geraakt door wat drones uit het Sovjettijdperk zouden zijn, zowel op de luchtmachtbasis in Engels, de thuisbasis van de Russische strategische bommenwerpersvloot, als in Ryazan, een paar uur rijden van Moskou.

Oekraïne eiste de verantwoordelijkheid voor de explosies niet direct op, maar vierde ze toch. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn drie militairen omgekomen bij de aanval op Ryazan. Hoewel de aanvallen militaire doelen troffen, typeerde het ze als terrorisme waarbij het stelde dat het doel was hun langeafstandsvliegtuigen uit te schakelen. Oekraïne erkent nooit publiekelijk de verantwoordelijkheid voor aanslagen in Rusland. Gevraagd naar de incidenten, herhaalde minister van Defensie Oleskiy Reznikov een al lang bestaande grap waarin hij onzorgvuldigheid met sigaretten de schuld gaf. ‘Heel vaak roken Russen op plaatsen waar het verboden is om te roken’, zei hij.

Drone-aanvallen

De aanvallen zouden zijn uitgevoerd met grote drones uit de jaren 70. Tientallen van deze machines zijn na het einde van de Sovjettijd op Oekraïens grondgebied gebleven. De Tupolev Tu-141 maakte gebruik van reguliere camera’s, infrarood-camera’s en radar bij verkenningsvluchten. De Oekrainse strijdkrachten zijn al enige tijd bezig met het ombouwen van deze toestellen tot kamikaze-drones zoals de Iraanse drones die veelvuldig door de Russen worden gebruikt. Door de beperkte aantallen waarover Oekraine kan beschikken, zullen aanvallen zoals die van deze week zeldzaam blijven. Vanuit een militair-strategische hoek bekeken zal het dus niet al te veel verschil maken. Wel is het zo dat de symbolische aanvallen het geluid van de binnenlandse criticasters van het Russische leger, veelal in de vorm van zogeheten “milbloggers”, aanwakkeren.

Reactie Amerika

In Washington herhaalde Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de vastberadenheid van zijn land om Oekraïne te voorzien van uitrusting die het nodig heeft om zichzelf te verdedigen. Ook zei hij dat het de Oekraïners niet had aangemoedigd of in staat had gesteld Rusland aan te vallen. De Amerikanen vinden het belangrijk dit te herhalen om te benadrukken dat zij Oekraïne enkel defensief steunen.