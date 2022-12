Opnieuw domper voor Boeing

Een nieuwe tegenvaller voor Boeing: in de Amerikaanse defensienota voor het komende jaar is geen vrijstelling opgenomen ten behoeve van de certificering van de 737 MAX 7 en 10.

Eerder deze week begon in de Amerikaanse Senaat het debat over het defensiebeleid van 2023 en de bijbehorende begroting ter hoogte van ruim 800 miljard dollar. In de wet staan onder meer maatregelen die de VS tegen China en Rusland moeten beschermen. Ook zijn er plannen in opgenomen om Oekraïne en Taiwan verder te ondersteunen. Wat echter ontbreekt is de vrijstelling van de nieuwe cockpitveiligheidsstandaarden voor de 737 MAX waarvoor Boeing de afgelopen tijd intensief heeft gelobbyd. Na de twee dodelijke ongelukken met het type werd twee jaar geleden nieuwe regelgeving aangenomen over de veiligheidssystemen waarvan een cockpit moet zijn voorzien. Boeing kreeg daarbij tot het einde van dit jaar om de 737 MAX 7 en de MAX 10 onder het oude regime gecertificeerd te krijgen. De nieuwe regels zouden ervoor zorgen dat de twee toestellen anders werken dan de bestaande MAX-varianten, terwijl juist de overeenkomsten tussen de toestellen de key selling point is omdat er dan weinig extra training nodig is voor piloten.

Eerder dit jaar werd echter al duidelijk dat de certificering van de twee MAX-typen niet voor het einde van het jaar rond zou zijn. Sindsdien is Boeing intensief aan het lobbyen voor een vrijstelling van de nieuwe wettelijke eisen. Daarin vond het de Republikeinse senator Roger Wicker aan zijn zijde, die het voorstel deed Boeing twee jaar uitstel te geven. Dat voorstel stuitte op veel kritiek vanuit de piloten en heeft het vooralsnog niet gehaald, en de kans is klein dat het betreffende amendement nog in de defensienota wordt verwerkt. Volgens bronnen van persbureau Reuters wordt de kwestie over de jaarwisseling heen getild, wat een grote tegenslag voor Boeing zou betekenen. Eerder gaf CEO Dave Calhoun al aan dat er mogelijk zelfs een streep door de MAX 10 gaat als er een herziening van de cockpitsystemen moet plaatsvinden.

Lees ook: Toekomst Boeing 737 MAX 10 op losse schroeven – Up in the Sky