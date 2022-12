Schiphol: 98 procent minder CO2-uitstoot grondvoertuigen

De voertuigen van de grondafhandeling op Schiphol gaan per 1 januari volledig over op biobrandstof ‘HVO100’. Met het gebruik van deze brandstof wordt volgens de luchthaven 98 procent minder CO2 uitgestoten.

De overgang op biobrandstof is een tussenoplossing totdat al het verkeer uiterlijk in 2030 met elektriciteit of waterstof wordt aangedreven en daarmee uitstootvrij zal zijn. De brandstof die wordt gebruikt, HVO100, wordt geleverd door KLM Equipment Services (KES) en is een hernieuwbare dieselvariant. Het wordt op kunstmatige wijze geproduceerd, zonder gebruik te maken van fossiele grondstoffen. Voordeel is bovendien dat aanpassingen aan de bestaande dieselmotoren niet nodig zijn.

Denise Pronk spreekt namens Schiphol van een ‘grote stap’ op weg naar een emissievrije grondoperatie in 2030. ‘De voertuigen die nog niet in een elektrische of waterstofvariant beschikbaar zijn, kunnen op HVO100 rijden. Iedereen op airside maakt hier nu gebruik van, partijen zoals Aviapartner, Dnata, Menzies, Swissport, KLM Ground Services en Viggo. Daar zijn we blij mee. Belangrijk is tegelijkertijd dat we met elkaar het aantal elektrische voertuigen op Schiphol blijven uitbreiden.’ Ook Paul Feldbrugge, binnen KES verantwoordelijk voor het Zero Emission-programma, is enthousiast: ‘Op dit moment is 40 procent van het gemotoriseerde equipement op de luchthaven al elektrisch aangedreven en dat aantal zal de komende jaren stijgen. Maar voor een aantal specialistische, zware voertuigen is het een technische uitdaging om een batterij te ontwikkelen met voldoende capaciteit die ook nog eens snel genoeg geladen kan worden. Daar is dit een goede tussenoplossing voor.’

