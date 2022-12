Topman: ‘KLM neemt haar verantwoordelijkheid’

Schiphol en KLM zijn in samenwerking met andere betrokkenen gestart met de vervolgproeven rondom duurzaam taxiën. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van hybride ‘TaxiBots’.

Woensdag werd een Boeing 737-700 van KLM naar een platform bij de Zwanenburgbaan gesleept terwijl de motoren van het toestel uit stonden. Met de nieuwe manier van taxiën kan het brandstofgebruik en de uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof, sterk worden verminderd, al levert het wel operationele uitdagingen op. De testrit markeert het begin van een langere proefperiode met de twee TaxiBots die Schiphol eerder dit jaar kocht. Het komende anderhalve jaar zullen de sleepvoertuigen geregeld worden ingezet om een aantal vliegtuigen van de gate naar een plek dichtbij de startbaan te brengen. Daar worden de motoren vervolgens pas gestart. Behalve voor het taxiën worden de voertuigen ook ingezet voor pushbacks en het verslepen van lege vliegtuigen om operationele ervaring op te doen.

De recent aangetreden operationeel directeur van KLM, Maarten Stienen, is enthousiast over het vervolg van de testen: ‘KLM neemt haar verantwoordelijkheid voor verdere verduurzaming van de luchtvaart. Duurzaamheid moet bij KLM onderdeel worden van alles wat we doen, of dat nu in de cockpit, de cabine of de grondoperatie is. Het is de verwachting dat duurzaam taxiën 50 tot 85 procent van de brandstof om te taxiën bespaart. Proeven als deze zijn heel belangrijk omdat we daardoor beter kunnen bepalen hoe we duurzaam taxiën kunnen inpassen in de dagelijkse operatie.’ Naast Schiphol en KLM zijn ook LVNL, Transavia, Corendon, TUIfly, Dnata, Swissport, Viggo en TaxiBot-producent Smart Airport Systems bij de experimenten betrokken.

© KLM

© KLM

Uiteindelijk moet het duurzaam taxiën ook structureel mogelijk worden van en naar de Polderbaan, de meest afgelegen start- en landingsbaan van Schiphol. Door de langere afstand kan de brandstofbesparing daarbij oplopen tot 65 procent. Volgens de huidige planning zouden de eerste testen op die langere route medio 2024 van start moeten gaan. Voor die tijd moeten er nog wel wat infrastructurele aanpassingen worden gedaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om markeringen die ervoor zorgen dat vliegtuigen op de juiste plek kunnen stoppen om aan of van het sleepvoertuig gekoppeld te worden. Ook moeten er wegen verbreed worden, zodat de speciale voertuigen zonder vliegtuig van en naar de Polderbaan kunnen voorafgaand aan of na uitvoering van het slepen, zonder hierbij (taxiënd) verkeer te hinderen. Tegelijkertijd werken leveranciers van het speciale sleepvoertuig aan een verbeterde en uitstootvrije variant, elektrisch of op waterstof.

