Eerste Comac C919 afgeleverd

Voor het eerst mocht Comac vrijdag een C919 afleveren. Launch customer China Eastern Airlines nam het toestel feestelijk in ontvangst op de luchthaven van Shanghai Hongqiao (SHA).

Na haar aankomst werd het vliegtuig traditioneel ontvangen met een watersaluut. Het exemplaar met registratie B-919A is een van de vier C919’s die China Eastern bestelde. De andere toestellen worden naar verwachting in 2023 geleverd. Ter ere van het historische moment prijkt een patroon van een Chinees zegel op de romp met de tekst “‘s Werelds eerste C919”.

De B-919A werd vrijdag overgevlogen van Shanghai Pudong International Airport (PVG), waar de fabriek van Comac staat, naar Shanghai Hongqiao. SHA diende voor de opening van PVG in 1999 als de belangrijkste luchthaven van de stad. Nu bedient SHA voornamelijk binnenlandse bestemmingen en is het een hub voor China Eastern Airlines. China Eastern was ook nauw betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de C919. De maatschappij heeft de eerste C919-cockpitbemanning getraind en geleverd om de testvluchten uit te voeren. Verder deed het bedrijf suggesties aan de fabrikant vanuit het perspectief van klantgebruik en onderhoud.

Debuut

De C919 maakte vorige maand haar debuut in het openbaar tijdens de Zhuhai Air Show. Comac kondigde tijdens deze vliegshow aan dat het een bestelling had ontvangen voor driehonderd C919-toestellen. Het vliegtuig biedt volgens de fabrikant plek aan 158 tot 192 passagiers en heeft een bereik van ruim vierduizend kilometer. Het eerste vliegtuig rolde op 2 november 2015 uit de fabriek en maakte de eerste testvlucht in mei 2017. De C919 behaalde haar typecertificaat met een jaar vertraging in september.