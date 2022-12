Etihad neemt A380 weer in dienst

Etihad Airways kondigde vrijdag aan de Airbus A380 weer in dienst te nemen. Vanaf aankomende zomer is het toestel weer te vinden op Londen Heathrow.

Lange tijd was het onzeker of Etihad ooit nog weer met de A380 ging vliegen. Het vliegtuig was verdwenen van de website en de luchtvaartmaatschappij overwoog een toekomst zonder de A380 en A350. Ondanks de grote twijfel laat Etihad nu toch weten het vliegtuig weer in dienst te nemen. Vanaf aankomende zomer worden vier superjumbo’s ingezet op de route tussen Abu Dhabi en Londen Heathrow. Op deze manier kan de maatschappij de groei van vraag naar vliegtickets opvangen en creëert ze zo ook capaciteit op andere routes.

Over de terugkeer van de Airbus merkte Antonoaldo Neves, Etihad-CEO, het volgende op: ‘We hebben besloten dat de tijd rijp is om een ​​aantal van onze A380’s weer in de vloot op te nemen om aan de vraag naar vliegtickets te voldoen. De A380 wordt zo weer rendabel.’ Etihad bereidt de vliegtuigen voor om de commerciële operaties weer op te pakken en stelt de komende tijd een team van piloten, cabinepersoneel en technisch grondpersoneel samen.

Geluk

Tijdens de pandemie bevond de A380 zich in een lastige periode. Luchtvaartmaatschappijen konden niet wachten om de superjumbo’s weg te doen, aangezien de vraag naar reizen volledig wegviel en andere vliegtuigen veel rendabeler werden. Toch heeft het toestel veel geluk gehad. Veel voormalige gebruikers van het type merken dat de Superjumbo de laatste tijd wel degelijk een grote toevoegende waarde heeft. Veel A380’s keerden de afgelopen jaren weer terug in de lucht. Naast Emirates, dat nog altijd lovend is over het toestel, maken Singapore Airlines, British Airways en Qantas weer gebruik van het vliegtuig. Ook Lufthansa is bezig met de terugkeer van de reuzenjet. Een week geleden vloog het eerste exemplaar voor reactivering naar Frankfurt.