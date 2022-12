Groen licht voor nieuwe Noorse luchthaven

De Noorse stad Bodø krijgt definitief een nieuwe luchthaven op een opmerkelijke plek. Lange tijd was het onduidelijk of en wanneer de stad deze voorziening zou krijgen.

De Noorse staatsluchthavenexploitant Avinor heeft eindelijk groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe luchthaven in Bodø. De ontwikkeling van het nieuwe vliegveld moet in 2029 of 2030 klaar zijn. Opmerkelijk is dat de compleet nieuwe luchthaven op slechts negenhonderd meter ten zuiden van het bestaande vliegveld komt te liggen en een klein deel van het luchthaventerrein gaat hergebruiken. De huidige infrastructuur en faciliteiten blijven aanwezig tot het nieuwe vliegveld klaar is voor gebruik.

Afgelopen januari besloot Avinor de beslissing over de nieuwe luchthaven uit te stellen. Door de coronacrisis leed het bedrijf ruim een miljard euro verlies en had het tijd nodig om te herstellen teneinde het nieuwbouwproject financieel te kunnen ondersteunen. De bouw van de nieuwe luchthaven kost naar schatting 7,2 miljard Noorse kronen, omgerekend zo’n 684 miljoen euro. De aankoop van grond en financieringskosten zijn hierbij niet meegerekend. Avinor brengt ruim 246 miljoen euro in het project. Het overgebleven bedrag wordt gefinancierd door de overheid, lokale fondsen en defensie. Die laatste maakt ook gebruik van het vliegveld.

Voordelen

De nieuwe luchthaven geeft de gemeente Bodø ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Ook ervaren bewoners minder geluidsoverlast omdat de nieuwe aanvliegroutes verder van het stadscentrum en de woonwijken liggen. Tot slot kan het vliegveld straks grotere vliegtuigen, zoals de 787, afhandelen.