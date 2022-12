Lufthansa haalt opnieuw A340 uit de woestijn

Een A340-600 van Lufthansa vloog donderdag van het in Spanje gelegen Teruel naar Frankfurt om binnenkort weer ingezet te kunnen worden.

Flightradar24 plaatste op Twitter het bericht dat er opnieuw een A340-600 uit opslag is gehaald door Lufthansa. Het toestel, registratie D-AIHZ, steeg rond 11:30 uur op vanaf het industriële Teruel Airport om enkele uren later een terugkeer te maken op Duitse bodem. Naar verwachting wordt het ruim dertien jaar oude vliegtuig hier gereed gemaakt om de commerciële operaties weer op te pakken.

Vanwege de pandemie besloot Lufthansa onder andere haar A340-600’s vervroegd met pensioen te sturen. Het was een goed moment om gelijk een vlootmodernisering door te voeren en daarbij afscheid te gaan nemen van viermotorige vliegtuigen. Carsten Spohr, Lufthansa-CEO, zei hierover in 2021: ‘We hebben de hele A380-vloot aan de grond gehouden. We hebben ook de A340-600 uit de lucht gehaald en zijn niet van plan die weer terug in dienst te nemen. Er is een belangrijke modernisering van de vloot aan de gang als gevolg van het feit dat we nu een kleinere luchtvaartmaatschappij zijn. Daardoor kunnen we onze vloot sneller moderniseren.’

Uitspraak

Een paar maanden later kwam in tegenstelling tot deze eerdere uitspraak het bericht naar buiten dat er toch vijf A340-600’s uit de stalling zouden worden gehaald. Met de vlucht die donderdagmiddag plaatsvond is dat aantal nu gestegen naar zeven. Lufthansa houdt nog drie toestellen in opslag over. Of deze ook nog terug in dienst komen is niet bekend.