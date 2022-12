Meer Airbussen voor Brussels Airlines

Brussels Airlines breidt aankomende zomer uit en voegt drie nieuwe A320neo’s toe aan haar vloot. Een jaar later komen daar nog eens twee toestellen bij, aldus de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Het bedrijf verwacht aankomend jaar hard te groeien. Het aanbod van vluchten tijdens de zomerperiode van 2023 is tien procent hoger dan dat van 2022. Verder wordt het routenetwerk van Brussels Airlines uitgebreid met zes nieuwe bestemmingen en wordt de vluchtfrequentie op bepaalde routes verhoogd. Om de extra vluchten te kunnen uitvoeren leaset de dochteronderneming van Lufthansa twee CRJ-900’s van het Ierse Cityjet. Daarnaast verwelkomt de maatschappij drie nieuwe A320neo’s. Deze vliegtuigen gaan de kleinere A319’s in de vloot vervangen.

Brussels Airlines kondigde woensdag aan dat het niet bij drie nieuwe vliegtuigen blijft. In 2024 worden er nog eens twee A320neo’s geleverd. Naast de A320neo verwacht de maatschappij ook nog A320ceo-toestellen. Die machines vervangen verouderde Airbussen in de vloot zoals de OO-SNA. Dat vliegtuig stond bekend om haar knalrode kleurenschema dat het nationale voetbalteam van België, de Rode Duivels, vertegenwoordigde. Eind oktober werd ‘Trident’, de bijnaam van de Airbus, naar St Athan in Wales overgevlogen waar ze wordt ontmanteld.

Vervanging

Inmiddels is de OO-SNA vervangen door een nieuwe A320. Het toestel is net als ‘Trident’ in een rood kleurenschema gespoten en vertegenwoordigt nu naast de Rode Duivels ook de Red Flames, het nationale vrouwen voetbalteam.