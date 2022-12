777 keert halverwege vlucht terug

Een Boeing 777-200 van British Airways keerde afgelopen woensdag die op weg was naar Port Louis (Mauritius), keerde ter hoogte van Caïro (Egypte) terug naar Londen Gatwick.

De machine, registratie G-YMMB, vertrok om 19:55 uur lokale tijd naar het eiland in de Indische Oceaan. Na iets meer dan vier uur bereikte de 777 het Afrikaanse continent. Nabij Caïro koos de cockpitcrew ervoor een draai van 180 graden te maken. ‘Onze piloten besloten uit voorzorg terug te keren naar Gatwick vanwege een klein technisch probleem. Het vliegtuig landde normaal’, aldus een woordvoerder van British Airways tegenover The Independent. Welk mankement het betrof bleef onvermeld. Om 4:45 uur arriveerde vlucht BA2063 weer op het vliegveld van Londen Gatwick. Sindsdien staat het toestel aan de grond, al verwacht Flightradar24 dat het toestel vandaag weer in actie komt.

Ter hoogte van Egypte keerde de 777 terug naar Londen Gatwick © Flightradar24.com

Reizigers aan andere kant

Niet alleen de passagiers die op weg waren naar Caïro hadden pech met hun vlucht. De reizigers die terug wilden vliegen naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in het warme land eveneens van een koude kermis thuis. Zij moesten nog een nachtje langer doorbrengen in Mauritius. British Airways liet hen per mail weten: ‘We onderschatten het ongemak dat dit met zich meebrengt niet. Onze oprechte excuses voor de wijziging van uw reisplannen. We zullen er alles aan doen u te helpen. Uw nieuwe geschatte vertrektijd is nu 10:05 uur lokale tijd op 8 december, met aankomst om 18:25 uur lokale tijd op 8 december.’

Kostenpost voor British Airways

British Airways liet bovendien weten dat reizigers de kosten van accommodatie, lokaal vervoer en essentiële middelen konden declareren. Ook hun maaltijden kwamen voor rekening van de luchtvaartmaatschappij. Op basis van de Europese wetgeving uit 2005 zijn vaste compensatiebedragen vastgesteld bij vertragingen van meer dan drie uur. Volgens The Independent betekent dat British Airways per passagier zo’n 520 pond (omgerekend iets meer dan 600 euro) moet gaan betalen.