Steward voelt zich overlevende vliegtuigcrash

Francesco Schiazzano, werkzaam als steward bij Ryanair, heeft een rechtszaak tegen zijn werkgever geschikt.

In 2018 zat hij op de jumpseat toen de 737 de luchthaven van Bristol (Verenigd Koninkrijk) naderde. Het toestel maakte een harde landing, waardoor hij een onderrugblessure opliep. Desondanks werkte Schiazzano de volgende vlucht met Polen als bestemming, gewoon af. Daarna in hij behandeling als gevolg van zijn rugpijn die ook uitstraalde naar zijn rechterheup.

Op een later moment spande de steward een rechtszaak aan tegen Ryanair wegens ‘nalatigheid’, de jumpseat waarop hij zat zou ondeugdelijk zijn geweest en bij de landing zou de machine hebben gestuiterd. Hij eiste een schadevergoeding van € 60.000. Volgens het Ierse Breaking News vertelde Schiazzano dat hij zich voelde alsof hij een vliegtuigcrash had overleefd.

De purser van de desbetreffende vlucht bevestigde dat het inderdaad ging om een harde landing, de ruwste in haar carrière, maar tekende erbij aan dat geen van de 175 passagiers er verder over had geklaagd. Ook de gezagvoerder had geen reden gezien melding te doen over de landing.

Nog steeds last

Rapporten ondersteunen de beweringen van de Ryanair-steward dat hij vandaag de dag nog steeds last heeft van rugklachten. Getuigenissen van andere bemanningsleden en een luchtvaartdeskundige toonden aan dat de landing inderdaad hard was geweest. De rechtbank baseerde haar beslissing om de zaak te schikken op het bewijsmateriaal van zowel Schiazzano als Ryanair. Daarnaast mochten getuigenissen van andere bemanningsleden, een voormalige piloot en een luchtvaartdeskundige hun woord doen. Dit betekent dat Schiazzano een onbekend bedrag zou ontvangen. Details over de hoogte ervan zijn niet naar buiten gebracht.

Ongeval

In juli dit jaar liep een stewardess van Southwest Airlines eveneens verwondingen op aan haar rug tijdens een landing. In tegenstelling tot Schiazzano kreeg zij te maken met een breuk in een wervel in haar bovenrug. Een passagier die in 2014 luchtvaartmaatschappij Altenrhein aansprakelijk stelde omdat zij als gevolg van een ruwe landing, door haar aangeduid als zijnde een ongeluk, een hernia liep, werd echter in het ongelijk gesteld. De hoogste Oostenrijkse rechtbank had voor deze zaak informatie ingewonnen bij het Europees Hof met de vraag of een harde landing volgens de internationale luchtvaartverdragen inderdaad als ongeval aangemerkt kan worden. Het antwoord was nee. Alleen als de landing harder is dan de ‘gebruiksaanwijzing’ van het vliegtuig toestaat, wordt dit wel als zodanig geduid.