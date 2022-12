Bijzonder onaangename verrassing in vliegtuigtoilet

Jetstar-purser Erika kreeg op een vlucht tussen Bali en Townsville te maken met vieze taferelen op het vliegtuigtoilet. Nog nooit maakte ze een dergelijke smerigheid tijdens een vlucht mee.

Het begon met een ongewone geur die achterin het vliegtuig waargenomen werd vlak na vertrek. Een passagier stak haar hoofd uit het toilet om te vragen of ze schoonmaakmiddelen kon krijgen. Erika wist niet wat aan de hand was en vroeg of de reiziger in kwestie ziek was. Er volgde een nerveuze reactie, aldus de stewardess, waarin haar te verstaan werd gegeven: ‘Nee, ik ging het toilet in omdat ik dacht dat ik ziek zou worden.” De gedachte was bewaarheid want het kwam er aan beide kanten uit. De viezigheid was niet alleen op de muur van het toilet beland, ook op de spiegel en deur. Erika vertelde 7News dat de vrouw leed aan een ernstig geval van ‘Bali belly’, ook wel bekend als diarree door besmet voedsel en water.

Stewardess bezoekt toilet

‘We probeerden het haar zo comfortabel mogelijk te maken’, vertelt Erika. Ze wilde niet dat de passagier langer op het toilet bleef. Aan haar vriendin werd om andere kleren gevraagd. Ze vond het allemaal heel naar voor de vrouw in kwestie, die uiteindelijk het vliegtuigtoilet toch vrijwillig zo goed en kwaad als het ging opruimde. Gedurende de rest van de vlucht kon het desondanks niet meer gebruikt worden. ‘Het was zo ranzig… als je ooit Bali belly of gastro hebt gehad, weet je gewoon dat het verschrikkelijk is’, zegt Erika. De landing verloste iedereen van de stank, al werd het grondpersoneel, dat aanvankelijk geen idee had waar die vandaan kwam, juist aan de geur blootgesteld.