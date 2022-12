Eindelijk straf voor passagier Etihad-incident

Een passagier randde in 2018 op een Etihad-vlucht een toentertijd 25-jarige vrouw aan. De man is nu pas veroordeeld tot een relatief milde straf: een voorwaardelijke celstraf van een jaar.

Het incident deed zich voor op een vlucht vanuit Abu Dhabi naar New York JFK. De vrouw zat aan het raam en de man in een stoel aan het gangpad. De toen 25-jarige passagier sliep toen de mannelijke passagier haar aanraakte en zijn hand in haar broek stopte. Naast een jaar voorwaardelijk krijgt de man drie maanden huisarrest opgelegd, wordt hij geregistreerd als zedendelinquent en moet hij een taakstraf van 75 uur uitvoeren.

Rechtszaak

De vrouw in kwestie eiste dat de man een gevangenisstraf zou krijgen. Zij was samen met haar ouders aanwezig bij de zitting. De gevolgen van het incident draagt het slachtoffer nog steeds met haar mee: ‘Hoeveel en hoe goed vrouwen ook gevochten hebben voor hun rechten is het schokkend dat anno 2022 in de rechtbank moet worden besproken of dit goed of fout is. Ik richt me tot het systeem dat de macht heeft om dingen te veranderen, zodat andere jonge vrouwen misbruik niet zullen verbergen’, vertelde de vrouw in de rechtbank volgens Simple Flying.

De mannelijke passagier sprak de vrouw toe. Hij betuigde spijt en schaamte en zei het liefst terug in de tijd te gaan om zijn fout recht te zetten. ‘Ik hoop dat u zich hiervan kunt herstellen, rust kunt vinden en het beste van uw leven kunt maken. Mijn familieleden kunnen getuigen hoezeer dit op mijn hart en geest drukt’, aldus de dader.