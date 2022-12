Heel Holland Trots Op Schiphol? | Podcast

Goof en Goot vragen zich af: trots op Schiphol? Daar hebben wij geen last van, nooit gehad ook. Gewoon een vliegveld toch? Naast Schiphol hebben we het heel even over MH-17, over de Osprey, over een A380 met een heel zielig vijfde motortje (maar wel op waterstof!), over de geweldige nieuwe film Devotion, over weer nieuw gedoe voor Twente Airport en het prachtige werk van AELS en nog veel meer… zoals de BRS die steeds meer mensen redt. Veel luisterplezier!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!