Kerstbomen kunnen vliegen – in Zweden

Het is een traditie geworden van de Zweedse luchtmacht om elk jaar in december een aantal vliegtuigen in formatie te laten vliegen. De toestellen vliegen dan in de vorm van een kerstboom.

In een persbericht licht de Zweedse luchtmacht toe: “Oefenen om onze nationale defensiecapaciteit op peil te houden is een belangrijk onderdeel. Formatievliegen – ‘Kerstboomvliegen’ – is een goede oefening voor gevechtsdivisies om het vliegen in grotere formatie voor een langere periode te plannen en uit te voeren. Het is ook een manier voor de luchtmacht om aanwezigheid te tonen, als garantie voor de veiligheid van burgers tegen externe dreigingen, op plaatsen waar de strijdkrachten niet vaak te zien zijn.”

Vanaf diverse luchtmachtbases in Zweden vliegen toestellen in formatie over de omringende provincies. Zo vliegen Gripen straaljagers van F7 Wing (‘Skaraborgs Flyflottilj’) vanaf hun thuisbasis Såtenäs op 13 december zelfs twee keer, via twee verschillende routes. Vanwege de veiligheid moet er bij daglicht gevlogen worden en bij voldoende zicht. Woensdag 14 december wordt als ‘reservedatum’ aangehouden.

Op maandag 12 december zal ‘Norrbottens Flygflottilj’ (F21 Wing) vanaf de vliegbasis Lulea een formatievlucht maken boven noord Zweden. F21 vliegt ook met de JAS39 Gripen. Later in de week zullen enkele C-130 Hercules transportvliegtuigen vanaf Såtenäs nog in ‘Julformation’ (kerstformatie) een rondvlucht maken. Als laatste is de vliegschool van de Zweedse luchtmacht aan de beurt. Op 21 december voert een aantal Sk60 lestoestellen een rondvlucht uit vanaf hun thuisbasis Linköping.