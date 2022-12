Air India bestelt vliegtuigen met 500 tegelijk

Air India is dicht bij het plaatsen van historische orders voor maar liefst vijfhonderd nieuwe vliegtuigen. Met deze recordbestelling zouden tientallen miljarden dollars gemoeid zijn. Boeing en Airbus kunnen zich naar verluidt opmaken voor het afronden van deals in de zeer nabije toekomst.

Persbureau Reuters meldt dat de Indiase maatschappij Air India flinke vernieuwingsplannen heeft. Het zou gaan om maar liefst vierhonderd narrow-body jets en meer dan honderd wide-body’s, waaronder tientallen Airbus A350’s en Boeing 787’s en 777’s. Anonieme bronnen dichtbij de onderhandelende partijen zouden hebben gemeld dat de komende dagen de laatste hand wordt gelegd aan de gigantische deal.

Opsteker

Tegen catalogusprijzen zou Air India zo’n honderd miljard kwijt zijn aan de toestellen. Het is dan ook een van de grootste orders ooit. Voor een bestelling van een vergelijkbare omvang moeten we terug naar 2011: toen bestelde American Airlines 460 Airbus- en Boeing-jets. Deze schaalgrootte betekent naar alle waarschijnlijkheid ook dat Air India op serieuze kortingen kan rekenen. Dan nog hebben we te maken met een flinke opsteker voor de vliegtuigbouwers die het afgelopen jaar nog nauwelijks konden profiteren van het herstel van de luchtvaartbranche. Voor Airbus biedt een bestelling van A350’s ook een oplossing: eerder dit jaar kwamen de A350-reserveringen van de Russische maatschappij Aeroflot te vervallen. De gereserveerde productieslots die aanvankelijk voor de geboycotte Russen bestemd waren kunnen nu mogelijk ingevuld worden door de bestelling voor Air India. In afwachting van de afrondende gesprekken weigerden Airbus en Boeing commentaar te geven. Ook Air India houdt de kaarten gesloten.