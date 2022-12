België wil hogere vliegtaks, maar niet voor iedereen

De Belgische overheid is van plan in 2023 een nieuwe vliegtaks in te voeren. De heffing zou gericht zijn op relatief korte routes en op oudere vliegtuigen.

Voor alle vluchten van minder dan 500 kilometer zal per 1 april 2023 een extra belasting moeten worden betaald. Hoe hoog deze belasting wordt en of deze ook gaat gelden voor overstappende reizigers is voorlopig nog onbekend.

Vanaf de luchthaven van Brussel vertrekken relatief weinig vluchten van minder dan 500 kilometer. De bestemmingen die door de maatregel het meest zullen worden getroffen zijn Amsterdam, Frankfurt en Londen.

MD-11 en Boeing 747

Een tweede deel van het voorstel is het verhogen van de vliegtaks voor vervuilende en luide vliegtuigen. Door het voor maatschappijen duurder te maken om oudere vliegtuigen in te zetten hoopt de Belgische overheid de geluidsoverlast rond luchthavens fors te kunnen reduceren. Dat gaat zeker consequenties inhouden voor Luik dat momenteel nog een spottersparadijs is vanwege het frequente bezoek van de MD-11 en de Boeing 747. In totaal zal twaalf procent van het Belgische vliegverkeer door de nieuwe belastingen getroffen worden. Alhoewel het voorstel nog niet is aangenomen lijkt er voldoende draagvlak te zijn voor de nieuwe belastingen.