Duitsland krijgt een nieuwe luchtvaartmaatschappij

Vanaf 2023 zal er in Duitsland een nieuwe luchtvaartmaatschappij actief zijn: Marabu Airlines. Het bedrijf is echter niet helemaal nieuw, maar een dochteronderneming van vakantievlieger Condor Airlines. De naam ‘Marabu Airlines’ is afgeleid van de vogelsoort Maraboe, een verwijzing naar het moederbedrijf dat eveneens naar een vogel is vernoemd.

Het bedrijf moet komende zomer van start gaan vanaf Hamburg en München met een vloot van zes airbus A320neo’s. In totaal zullen er twintig bestemmingen rond de Middellandse Zee worden aangedaan. De maatschappij gaat haar vluchten niet zelf verkopen, maar doet dat via haar moederbedrijf Condor.

De vliegtuigen en bemanning van Marabu Airlines worden geleverd door het Estlandse bedrijf Nordica, dat zich specialiseert in wet leases. Vanuit Duitse vakbonden is er veel kritiek op deze constructie. Vereinigung Cockpit liet weten dat dergelijke wet leases voornamelijk zijn bedoeld om de kosten te kunnen drukken.

De vloot van Marabu zal in Estland geregistreerd blijven staan. De vluchten van het bedrijf worden uitgevoerd door een in Duitsland gebaseerde bemanning van Nordica. De routes waar het bedrijf op gaat vliegen worden momenteel echter nog door Condor en haar Duitse bemanningen bediend. Diverse vakbonden vrezen dat de komst van Marabu zal leiden tot slechtere arbeidsvoorwaarden binnen de Condor-groep.