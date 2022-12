Luchtbrug Marokko-Qatar door WK-stunt

Voetbalfans van over de hele wereld vielen afgelopen tijd van de ene verbazing in de andere. Het WK in Qatar bracht een hoop stunts met zich mee. Een van de grote verassingen van het toernooi is Marokko, dat nu in de halve finale staat. Royal Air Maroc komt nu met een luchtbrug om zo veel mogelijk Marokkanen naar Qatar te krijgen om hun team aan te moedigen.

De overwinning van Saoedi-Arabië op Argentinië of de triomfen van Japan tegen Duitsland en Spanje, ze waren allemaal onverwacht. Marokko doet daar echter nog een schepje bovenop met een plek in de halve finales. De “Leeuwen van de Atlas” staan woensdag tegenover Frankrijk en de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc maakt zich dan ook klaar voor een drukke week.

Extra vluchten

Aangezien Marokko niet bijzonder ver verwijderd is van Qatar wordt het team gesteund door een groot aantal fans. Met de halve finale op komst haalt de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc alles uit de kast om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk fans de historische wedstrijd kunnen bijwonen. Abdelhamid Addou, heeft er vertrouwen in: “Na het ongekende succes van de wedstrijd tussen Marokko en Portugal, vermenigvuldigen we (het aantal vluchten, red.) met vier, waardoor we in slechts 24 uur bijna dertig vluchten met widebody-vliegtuigen uit kunnen voeren.”

Tijdens de groepsfase bood Royal Air Maroc retour-tickets aan voor een bedrag van 5000 dirham. Dit was met ongeveer 450 euro flink lager dan het reguliere tarief. Deze actie blijft ook bestaan voor komende wedstrijd én mogelijk de finale.