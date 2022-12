Rusland en Iran: straaljagers en drones

Rusland en Iran, twee paria’s in de internationale gemeenschap, groeien steeds meer naar elkaar toe. Russische drones van Iraanse makelij blijven Oekraïne bestoken en binnenkort vliegt Iran met nieuwe Russische straaljagers.

Afgelopen zaterdag is het stroomnetwerk van Odesa uitgeschakeld door Russische drones. Rusland zet al maanden Iraanse drones van het type Shahed-136 in. Iran en Rusland zijn in gesprek om een productiefaciliteit voor de drones in Rusland zelf op te zetten. De voorraden van de wapens raken immers langzaam op. Het is een van de tekenen dat de samenwerking tussen de twee landen steeds inniger wordt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit weekend gewaarschuwd voor de groeiende militaire samenwerking tussen Rusland en Iran. Beide door sancties geplaagde landen zouden inmiddels een ‘volwaardige militaire alliantie’ onderhouden. Vooral op militair gebied neemt de samenwerking serieuze vormen aan. Rusland gaat zo onder andere geavanceerde luchtafweersystemen, helikopters en straaljagers aan Iran leveren.

Soechoj Su-35

Iraanse piloten worden reeds getraind op Soechoj Su-35 straaljagers, en binnen een jaar gaat Soechoj zulke vliegtuigen ook aan Iran leveren. Voor de Iraanse luchtmacht, die doorgaans vanwege internationale sancties niet over moderne vliegtuigen kan beschikken, zou dit een enorme stap zijn. De Su-35 (NAVO-benaming: Su-35 Flanker E v1) is een multirol straaljager die ontwikkeld is in de Sovjet-Unie. Het toestel kwam tot stand als onderdeel van een modernisatieprogramma voor de Su-27. Op dit moment vliegen de Iraanse luchtstrijdkrachten met de Su-24 en de MiG-29 van Russische/Sovjet-makelij. Het grootste deel van de vloot bestaat echter uit zeer verouderde Amerikaanse toestellen zoals de McDonnell Douglas F-4 Phantom die nog van voor de Islamitische Revolutie stammen.

Wanhoopsaliantie

Ook het Verenigd Koninkrijk, dat al sinds het begin van de crisis in Oekraïne scheutig inlichtingen over Rusland deelt, is bezorgd over Russisch-Iraanse militaire samenwerking. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly noemt het echter een “wanhoopsalliantie”. Het geeft volgens hem aan dat de internationale sancties tegen Rusland werken. Poetin en zijn regime kunnen nog maar op weinig plekken wereldwijd militaire goederen aanschaffen en zouden ook bij Noord-Korea hebben geprobeerd artilleriegranaten te kopen. Door de Noord-Koreanen wordt dit echter nog ontkend.