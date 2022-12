A330 van Condor botst met gebouw

De eerste twee Airbus A330-900’s voor Condor staan op het punt om te worden geleverd. De overdracht van een van deze machines wordt naar alle waarschijnlijkheid echter uitgesteld vanwege een onverwacht incident.

Van de beide vliegtuigen maakte de groen-wit gestreepte D-ANRA haar eerste vlucht op 28 november, de beige-wit gestreepte D-ANRH op 8 december. Volgens de planning zou de overdracht naar de chartermaatschappij voor het eind van dit kalenderjaar plaatsvinden. Volgens Condor was het de bedoeling dat de groen-witte Airbus A330 Neo “waarschijnlijk voor Kerstmis” zou beginnen met vakantievluchten. Omdat dit toestel op het fabrieksterrein van Airbus in Toulouse in aanvaring kwam met een gebouw, gaat dit echter niet meer lukken.

Oops… the first #Airbus #A330Neo for Condor hit a building during a tow, a fuel leak was declared and the firefighters intervened to prevent a fire… 🇩🇪 #AvGeek pic.twitter.com/UAS6Ok7veh — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) December 12, 2022

Condor bevestigt ongeval

Een woordvoerster van Condor bevestigt het incident: “De A330 Neo van Condor, die nog steeds onder de verantwoordelijkheid van Airbus valt en nog niet aan ons is overgedragen, raakte vanmiddag aan een winglet beschadigd tijdens een routinematige sleepoperatie op de grond in Toulouse.” Experts van Airbus onderzoeken op dit moment de schade. Volgens vliegtuigspotters die ter plaatse waren zou de fabrieksbrandweer ook naar de in botsing gekomen A330-900 zijn gereden. De tanks bevinden zich in de vleugels van vliegtuigen en zodoende bestaat er bij een dergelijke botsing enig brandgevaar.

18 Airbus A330-900’s besteld

Het Duitse Condor kondigde in de zomer van 2021 aan dat het in totaal zestien Airbus A330-900’s in dienst zou nemen als opvolger van haar Boeing 767-vloot. Van deze toestellen worden er negen geleased en zeven gekocht. In het najaar van 2022 werd bekend dat hier nog twee geleasede exemplaren bij zullen komen, zodat deze luchtvaartmaatschappij uiteindelijk in totaal achttien toestellen in haar vloot krijgt van de grotere A330 Neo-variant.